İbrahim Tatlıses'ten Aile dizisinin başrollerini paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler: Oynamıyorlar, yaşıyorlar

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun bir aradan sonra ekranlara döndüren Aile dizisi, ilk bölümden bu yana konuşulmaya devam ediyor. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses de diziyi izleyenler arasında yer aldı.

"BİR KEZ İZLEDİM VE BIRAKAMADIM"

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, Aile dizisine yorumsuz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tatlıtuğ ve Sarıkaya'ya övgü yağdıran Tatlıses, "Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim sebebine gelince hem oyuncu, hem de yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım baya yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat verdiği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.