İbrahim Tatlıses'ten Aile dizisinin başrollerini paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler: Oynamıyorlar, yaşıyorlar - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'ten Aile dizisinin başrollerini paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler: Oynamıyorlar, yaşıyorlar

18.03.2023 15:38

Yayınlanışından itibaren büyük beğeni toplayan Aile dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü dolu sözler söyledi. İki ismin oyunculuk performansını mest olan Tatlıses, "Oynamıyorlar, yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım baya yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u uzun bir aradan sonra ekranlara döndüren Aile dizisi, ilk bölümden bu yana konuşulmaya devam ediyor. İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses de diziyi izleyenler arasında yer aldı.

"BİR KEZ İZLEDİM VE BIRAKAMADIM"

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, Aile dizisine yorumsuz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tatlıtuğ ve Sarıkaya'ya övgü yağdıran Tatlıses, "Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim sebebine gelince hem oyuncu, hem de yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım baya yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'ten Aile dizisinin başrollerine övgü: Oynamıyorlar, yaşıyorlar

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aslan'a, Serenay Sarıkaya'nın da Devin karakterine hayat verdiği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar'ın başındaki Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'ten Aile dizisinin başrollerini paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler: Oynamıyorlar, yaşıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'ten Aile dizisinin başrollerini paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler: Oynamıyorlar, yaşıyorlar - Son Dakika
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