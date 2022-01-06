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İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı - Son Dakika

İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı

06.01.2022 14:23

Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin ardından iç çamaşırsız hırka giyme akımına sunucu Buket Aydın da uydu. Doğum gününde hırkayı giyen Aydın, dekolteli pozunu sansürleyerek paylaştı ancak arkadaşı aynı fotoğrafı sansürsüz yayınladı.

Kanal D'den ayrıldıktan sonra Emir Sarıgül ile ilişkisinden dolayı gündemden düşmeyen Buket Aydın, paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Aydın son olarak Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin giydiği dünyaca ünlü markaya ait hırkayı giydi.

KENDİSİ SANSÜRLEDİ, ARKADAŞI PAYLAŞTI

Doğum gününde içine herhangi bir şey giymeden sadece hırkayı giyen Buket Aydın, çektirdiği bir pozunda göğsünü emoji ile sansürleyerek paylaştı. Ancak Buket Aydın'ın sansürünü arkadaşı bozdu. Ünlü spikerin arkadaşı aynı pozu açık açık paylaştı.

İşte Buket Aydın'ın cesur pozu:

İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı

ÜNLÜ İSİMLER DE GİYMİŞTİ

Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse'nin tercih ettiği dünyaca ünlü markaya ait hırkanın fiyatı ise 2600 TL'den fazla.

İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
İç çamaşırsız hırka giyme akımına uyan Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı
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Hazal Filiz Küçükköse, Demet Özdemir, Buket Aydın, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı - Son Dakika
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