Yaşça küçük bir kadınla dudak dudağa görüntülenen oyuncu Güven Kıraç, "ihanet" iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

62 yaşındaki usta oyuncu Güven Kıraç, geçtiğimiz ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç ile ihanet nedeniyle boşandı. Bir süredir kendisinden yaşça küçük bir kadınla aşk yaşayan Kıraç, geçtiğimiz günlerde Asmalımescit'te genç aşkıyla öpüşürken görüntülendi.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı. 12 yıllık evlilik geçen hafta ihanet nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede bitti. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Güven Kıraç, tartışma yaratan iddialara cevap verdi.

"ÇIKAN HABERLER BENİ VE AİLEMİ ÜZMEKTE"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor, boşanma son noktadır. Çiftler bazen anlaşamaz ve ilişkileri bitebilir. Biz de anlaşmalı olarak boşandık, saygı ve sevgi çerçevesinde kızımızın ebeveynleri olarak kalacağız. Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte.

Ayrıca benim ve kız arkadaşımın yaşları ve kız arkadaşım ile aramdaki yaş farkına ilişkin haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Ben 54 yaşındayım. Sizlerden özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum. Açıklamalarımdan sonra çeşitli yayın organlarında ve mecralarda hatalı ve gerçekdışı yayın yapan kişilerden de gereği özeni göstermelerini bekliyorum."