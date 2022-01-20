İhanet iddiası sonrası Cansu Özlevi'den flaş açıklama

Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını duyurmuştu.

İddialara göre söz konusu kadınlardan birinin oyuncu ve sunucu Yasmin Erbil olduğu öne sürülmüştü.

İddialar sonrası Yasmin Erbil, "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. Şaka mısınız siz? Ünlü olmak için insanlara iftira atmak 90'larda kalmadı mı? Reyting için yapmadığı yok zaten milletin! Hukuki süreci başlattık" ifadelerini kullanmıştı.

"AİLE TERAPİSİ İLE SORUNLARIMIZI ÇÖZEBİLİRİZ"

Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, Snob Magazin'den gazeteci Arif Hür'e konuştu. Özlevi, "Bazı kırgınlıklarım oldu ancak aile terapisi ile sorunlarımızı çözebiliceğimize inanıyorum. İhanet iddialarıyla ilgili eşime bir şans daha vermeyi düşündüğüm için bu konuda konuşmamayı tercih ediyorum. Eşimle görüştüm ve ona inanmayı seçtim. Eşimden boşanmayı düşünmüyorum" dedi.

"YUVAMI KISKANDIĞI İÇİN..."

Cansu Özlevi, yakın arkadaşının o kadının Yasmin Erbil olduğunu kendisine ilettiğini söyledi. Ünlü fenomen, "Bana bu ihanet iddiasını söyleyen kız arkadaşımın belki de bir sorunu vardı Yasmin Erbil ile... Belki benim çok sinirleneceğimi bildiği ve yuvamı kıskandığı için bunu yaptı. Sonuç olarak ben hiçbir zaman isim vermedim. Yasmin Erbil'den ve ailesinden özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"EŞİM VE KIZIMLA MUTLU BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR"

Cansu Miasu Özlevi, "Yuvam sarsılmış durumda ama toparlayacağımızı düşünüyorum. Eşim ve kızımla mutlu bir gelecek beni bekliyor " diyerek sözlerini noktaladı.