İhanet iddiası sonrası Cansu Özlevi'den flaş hamle!

Sosyal medya fenomeni Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç kadınla aldattığını duyurmuştu.

İddialara göre söz konusu kadınlardan birinin oyuncu ve sunucu Yasmin Erbil olduğu öne sürülmüştü.

Cansu Miasu Özlevi, "Ben hiçbir zaman isim vermedim. Yasmin Erbil'den ve ailesinden özür diliyorum" demişti.

UZAKLAŞTIRMA VE KORUMA KARARI ALDIRDI

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye başvuran Cansu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi hakkında uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdı.