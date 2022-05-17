İki model Crystal Foster ve Beth Adams tekme tokat kavga etti - Son Dakika
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İki model Crystal Foster ve Beth Adams tekme tokat kavga etti

17.05.2022 14:40

İngiltere'nin tanınmış iki modeli olan Crystal Foster ve arkadaşı Beth Adams, gittikleri gece kulübünün çıkışında saç başa kavga etti. Kavga esnasında ünlü isimler frikik vermekten de kurtulamadı.

Slovakya'nın başkenti Brastislava'da bir gece kulübüne promosyon partisi için giden modeller Crystal Foster ve Beth Adams mekan çıkışında birbirine girdi. Kavganın büyümesiyle olay yerine gelen polisler, iki modeli ayırıp ifadelerini aldıktan sonra ülkelerine gönderdi.

KENDİSİNİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN ARKADAŞIYLA KAVGA ETTİ

Mekanın önünde tartışmaya başlayan ikili, saç saça baş başa kavga etti. Öfkeden deliye dönen ünlü modeller, birbirini yerde sürükleyip yumruklar savurdu. Kavga ile ilgili The Sun gazetesine konuşan Crystal Foster, "Slovakya'da bir promosyon partisindeyken birkaç güvenlik görevlisinin saldırısına uğradım. Bana bir tokat atınca benim sinirlerim gerildi ve bir anda saldırganlaştım. Beth beni sakinleştirmeye çalıştı. Kendimizi saçma bir kavganın ortasında bulduk" ifadelerini kullandı.

KAVGA GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Görüntüler Slovakya medyası tarafından yayınlanmasının ardından ikili sosyal medya gündemine yerleşti. Kavga görüntülerinin yayılmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Beth, "Bu sabah polis tarafından sorgulanmak muhteşemdi" dedi.

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Slovakya, kavga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İki model Crystal Foster ve Beth Adams tekme tokat kavga etti - Son Dakika


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