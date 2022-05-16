İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi - Son Dakika
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İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi

16.05.2022 14:18

2019'da görkemli bir düğünle dünya evine giren Gökhan Çıra-Selin Ciğerci çifti, 10 Eylül 2021'de boşanmıştı. Ayrılıkları uzun sürmeyen çift, bugün ilk düğünlerinin aksine sessiz sedasız bir şekilde evlendi.

Yıllarca aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Evliliklerinde anlaşmazlıklar yaşayan ikili 10 Eylül 2021'de tek celsede boşandı. Ayrılığa dayanamayan çift, 5 ay önce yeniden barıştı. İlişkilerini bu sefer gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, bugün ikinci kez nikah masasına oturdu.

NİKAHINDA KOT PANTOLON GİYDİ

İlk evliliklerinde gösterişli bir düğün töreni yapan çift, bu sefer sadeliği tercih etti. Avukatlarının ofisinde sade bir nikah töreni yapan ikili, sadece yakın arkadaşlarını davet etti. Gökhan Çıra, ikinci nikahına beyaz gömlekle katılırken Selin Ciğerci kot pantolon ve siyah bir bluz tercih etti. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve Instagram'da 4,5 milyon takipçisi bulunan Ciğerci, nikahından kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi. Beyaz güllerden oluşan bir gelin çiçeği tercih eden Ciğerci, pastalarına da "Yine, yeni, yeniden" notunu yazdırdı.

İşte nikahtan kareler:

Ayrılıkları kısa sürdü! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 8 ay sonra yeniden nikah masasına oturuyor
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Son Dakika Magazin İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İkinci evlilikleri ilki kadar şatafatlı olmadı: Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti sessiz sedasız evlendi - Son Dakika
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