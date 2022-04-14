İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz - Son Dakika
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İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz

14.04.2022 16:19

Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile aynı yarışmada yarışan İlayda Şeker aşk yaşamaya başladı. Sosyal medyadan mutluluk pozları veren İlayda Şeker'den şaşırtan bir hamle geldi. Evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan çiftten Şeker, "Evleneli kaç yıl oldu, nikah fotoğraflarınız var mı?" sorusuna, "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu" cevabını verdi.

Survivor 2021'de tanışan İlayda Şeker ile şampiyon İsmail Balaban, yarışmadan sonra aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşan Şeker, takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken evlilikle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"EVLENELİ BİR SENE OLDU"

Son olarak İsmail Balaban'ın ailesiyle düğün alışverişi yaparken görüntülenen İlayda Şeker, bir takipçisinin "Evleneli kaç yıl oldu, nikah fotoğraflarınız var mı?" sorusu üzerine "Evleneli yaklaşık 1 sene oldu. Fotoğraflardan size bir albüm yapacağım" itirafında bulundu. Şeker'in espri yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor.

İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz

İlayda Şeker, "Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusu üzerine de İsmail Balaban'ın fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu.

İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Instagram'da 268 bin takipçisi bulunan İlayda Şeker, paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Hesabını aktif olarak kullanan Şeker'in her paylaşımına İsmail Balaban'dan romantik yorumlar da gecikmiyor.

İşte İlayda Şeker'in bazı paylaşımları...

İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz
İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz
İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz
İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz
İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz
İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz
İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz
İsmail Balaban'la aşk yaşayan İlayda Şeker'den çok konuşulacak itiraf: 1 yıldır evliyiz
İlayda Şeker'den İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu? sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
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Son Dakika Magazin İlayda Şeker'den 'İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?' sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz - Son Dakika
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