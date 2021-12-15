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İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım

15.12.2021 21:30

Eski sevgilisi Gamze Atakan ile yollarını ayırdıktan sonra İlayda Şeker'le aşka yelken açan İsmail Balaban, sosyal medya hesabından şaşırtan bir paylaşımda bulunduktan sonra hemen sildi.

Survivor 2021 sezonu yarışmacısı İsmail Balaban, annesinin 'yılan' dediği Gamze Atakan'dan ayrılarak programdaki takım arkadaşı olan İlayda Şeker ile ilişkiye başlamıştı. Balaban'ın Twitter hesabından yaptığı ancak bir süre sonra sildiği paylaşım takipçilerinin kafasını karıştırdı.

"YANLIŞ İNSANA GÜVENMİŞ"

Ünlü güreşçinin paylaşımında kullandığı "Yanlış insana güvenmiş" ifadeleri, bir kesim takipçisi tarafından eski sevgilisiGamze Atakan'a gönderme olarak yorumlanırken, bir kısmı ise yeni sevgilisi İlayda Şeker'e bir sitem olarak değerlendirildi.

İlayda Şeker'in sevgilisi İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım! Hemen sildi

NE OLMUŞTU?

Survivor'a telefonla bağlanan annesinin Gamze Atakan'a 'yılan' demesi üzerine İsmail Balaban, yarışmanın ardından ilişkisini sonlandırarak takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni aşka yelken açtı. İsmail Balaban'ın annesi olanÜmmü Gülsüm Balaban ile çok iyi anlaştığı konuşulan İlayda Şeker'in Instagram hesabından cesur fotoğraflarını bir anda silmesinin sebebi ise sevgilisinin bir isteği olduğu iddia edilmişti.

İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım

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Son Dakika Magazin İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım - Son Dakika
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