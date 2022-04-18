İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın - Son Dakika

Ünlü yaşam koçu, evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, kendisine yöneltilen soruları Instagram hesabından yayınlıyor.

"HER KAVGADA BAŞIMA KAKIYOR"

Son olarak bir takipçisi Karacehennem'e "Kocamla evlenmeden önce yaşadığım ilişkiyi kocama anlattım, benden duysun, başkasından duymasını istemedim. Her kavgada bu durumu başıma kakıyor. Ne söylemeliyim ki bunu artık ağzına dolamasın" sorusunu yöneltti.

"SAKIN ANLATMAYIN"

Bu soru karşısında sinirlendiği gözlenen Karacehennem, "Her dakika size ne diyorum. Sakın anlatmayın! Duyduğu zaman konuşsun. Hayır diyeceksin daima. 'Seninle tanışacağımı bilseydim kimseyle görüşmezdim, ufak tefek şeyler yaşadık, o kadar' dersin. Senden sonrası önemli. Senden sonra herhangi bir şey yaptım mı? Ama hayatımda kimse yokken tanımaya çalıştım. Lütfen bu konuyu gündeme taşıyarak münasebetimizi bozmayalım" yanıtını verdi.