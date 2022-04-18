İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın - Son Dakika
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İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın

18.04.2022 17:36

Evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem'e bir takipçisi, "Evlenmeden önce yaşadığım ilişkiyi kocama anlattım. Her kavgada bu durumu başıma kakıyor. Ne söylemeliyim ki bunu artık ağzına dolamasın" sorusu yöneltti. Karacehennem bu soruya, "Her dakika size ne diyorum. Sakın anlatmayın! Duyduğu zaman konuşsun. Hayır diyeceksin daima" yanıtını verdi.

Ünlü yaşam koçu, evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem, kendisine yöneltilen soruları Instagram hesabından yayınlıyor.

"HER KAVGADA BAŞIMA KAKIYOR"

Son olarak bir takipçisi Karacehennem'e "Kocamla evlenmeden önce yaşadığım ilişkiyi kocama anlattım, benden duysun, başkasından duymasını istemedim. Her kavgada bu durumu başıma kakıyor. Ne söylemeliyim ki bunu artık ağzına dolamasın" sorusunu yöneltti.

"SAKIN ANLATMAYIN"

Bu soru karşısında sinirlendiği gözlenen Karacehennem, "Her dakika size ne diyorum. Sakın anlatmayın! Duyduğu zaman konuşsun. Hayır diyeceksin daima. 'Seninle tanışacağımı bilseydim kimseyle görüşmezdim, ufak tefek şeyler yaşadık, o kadar' dersin. Senden sonrası önemli. Senden sonra herhangi bir şey yaptım mı? Ama hayatımda kimse yokken tanımaya çalıştım. Lütfen bu konuyu gündeme taşıyarak münasebetimizi bozmayalım" yanıtını verdi.

İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın
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Son Dakika Magazin İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın - Son Dakika
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