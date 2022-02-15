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İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak? - Son Dakika

İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?

15.02.2022 14:17

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken baba dizisi ilk bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Başrolde otoriter baba figürünü inceleyeceğimiz dizide, aile ilişkileri ön planda olacak.

Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş ve Özge Yağız gibi isimlerin yer aldığı Baba dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranda.

BABA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

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Tolga Sarıtaş, Özge Yağız, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak? - Son Dakika Magazin


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