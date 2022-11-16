Kurtlar Vadisi, Türkiye'deki en iyi 25 yerli dizi listesine giremedi - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi, Türkiye'deki en iyi 25 yerli dizi listesine giremedi

16.11.2022 12:46
Kurtlar Vadisi, Türkiye'deki en iyi 25 yerli dizi listesine giremedi

IMDb'de Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 25 yerli dizi listesini açıkladı. 2023 yılında yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan ve neredeyse her sahnesi izleyicileri tarafından ezberlenen Kurtlar Vadisi, bu listede yer alamadı.

Türk televizyon tarihine damga vuran projelerinin başında gösterilen Kurtlar Vadisi, 2023 yılında yeni bölümleri ve oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" dedi. Yeni bölümleri büyük bir merakla beklenen dizinin IMDb tarafından hazırlanan Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi 25 yerli dizi listesine girememesi herkesi şaşkına çevirdi.

LİSTEYE GİREMEDİ

Seyirci puanlamalarına göre yapılan IMDb sıralamasında, Avrupa Yakası, Behzat Ç., Ezel, Tatlı Hayat, İkinci Bahar, Süper Baba, Beş Kardeş, 7 Numara gibi diziler yer alırken replikleri ve karakteriyle dillerden düşmeyen Kurtlar Vadisi yer bulamadı. Kurtlar Vadisi dizisi IMDb'de 7.8 puan almıştı. Kurtlar Vadisi Pusu ise 6.1 puanda kalmıştı.

YILLARDIR KONUŞULMAYA DEVAM EDİYOR

İlk bölümü 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi, 97. bölümünden ardından Kurtlar Vadisi Pusu olarak ekran macerasına devam etti. Dizideki Polat Alemdar, Pala, İskender Büyük, Memati, Aslan Akbey, Doğu Bey, Mehmet Karahanlı, Süleyman Çakır gibi karakterler ise günümüzde bile konuşulmaya devam ediyor.

YORUMLAR
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Tarih açıklandı: Kurtlar Vadisi yeniden yayınlanacak! Tarih açıklandı: Kurtlar Vadisi yeniden yayınlanacak! Necati Şaşmaz resmen açıkladı: Kurtlar Vadisi geri dönüyor Necati Şaşmaz resmen açıkladı: Kurtlar Vadisi geri dönüyor

Kurtlar Vadisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi, Türkiye'deki en iyi 25 yerli dizi listesine giremedi - Son Dakika


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