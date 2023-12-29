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İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı - Son Dakika
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İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı

Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ikinci fragmanı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrol olduğu dizide pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansıyla tam not aldı.

29.12.2023 - 08:53,  Güncelleme: 09:17
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri dizisinden ikinci fragmanyayınlandı. Dizide pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı dikkat çekti.

PAVYON KÜLTÜRÜNÜ KONU ALACAK

Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verildi. Gerçel bir pavyonda çekilen sahnede Hazar Ergüçlü, mini elbisesiyle oyun havası oynuyor. Dans etmek için özel dersler alan Ergüçlü, elindeki zillerle göbek attı. Ankara'daki pavyon kültürüne de yer verildiği dizide Dilber'e özel olarak uyarlanan Sincanlı Erkal'ın, "Gemileri Yakarım" şarkısına yer verildi. Fragmanın yayınlanmasıyla Hazar Ergüçlü'nün performansını beğenen kullanıcılar "Bu rol için mi yaratıldın?" ve "Ayakta alkışlanacak bir oyunculuk" yorumları yapıldı.

İnci Taneleri ile ekrana geri dönen Yılmaz Erdoğan, dizinin senaryosunu üstlenirken; aynı zamanda dizide yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ isimli karaktere hayat verecek.

İşte o yorumlardan bazıları:

İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı
İnci Taneleri\'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü\'nün pavyon dansı alkış topladı
YORUMLAR (2)
  • Ahmet eren Kacmaz: Mide bulandırıcı Yanıtla 24 3
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı - Son Dakika


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İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı

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SON DAKİKA: İnci Taneleri'nden 2. fragman yayınlandı! Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı alkış topladı - Son Dakika
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