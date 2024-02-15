İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geldi - Son Dakika
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İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geldi

İngiltere'nin en çok izlenen yarışma programlarından Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Saba Tümer'in sunuculuğunu yapacağı yarışmanın ilk fragmanında bir kadın yarışmacının "Aşk istiyorum, erkek istiyorum erkek" sözleri dikkat çekti.

15.02.2024 09:47  Güncelleme: 09:57
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Müstehcen görüntülerinden dolayı sık sık dünya basınında geniş yankı uyandıran İngiltere'nin yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor. Yarışmacıların oldukça samimi olduğu yarışmanın sunuculuğunu ise kahkahasıyla tanınan Saba Tümer yapacak.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Gain'de yayınlanacak Aşk Adası tanımında "Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı..." ifadeleri kullanıldı. Bir kadın yarışmacının villaya girerken "Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, erkek istiyorum erkek" demesi de dikkat çekti. Kadın ve erkeklerin eşleşeceği yarışmada çeşitli oyunlar oynanacak ve partnerini bulamayan kişiler elenecek.

İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı
İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı
İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı
İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı
İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı
İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı
İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı
İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geliyor! İlk fragman yayınlandı
İngiltere\'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye\'ye geldi

Saba Tümer, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin İngiltere'nin ünlü yarışması Aşk Adası, Türkiye'ye geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar: RTÜK Hakkını arayanı doğru söyleyeni Burnundan getirir ama böyle edepsizliklere ise göz yumar anlamak mümkün değil 91 3 Yanıtla
  • Talip Konyali: edepsizler ahlaksızlar iş başında...Allah sonumuzu hayr eylesin inşallah 77 2 Yanıtla
  • bülent C.: Yayınlanmadan kaldırılmalıdır. İyice çılkını çıkardılar bu işin. Nereye gidiyoruz toplum olarak bunu kimse görmüyormu ? 46 1 Yanıtla
  • İSMAİL SOLMAZ: ÜLKEMİZ NEREYE GİDİYOR..... 43 1 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Ahlak adası diye bir program yapsanız bu ne rezillik çocukların gençlerin iyiden ahlakını bozmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Önce dizilerden öpüşme sahnelerini izin verdiniz sonra yatak e nereye gidiyoruz 23 2 Yanıtla
  • Emre ÖZER: Ne diyeceğimi bilemedim en iyisi sahanda yumurta tarifi vereyim. Tecihen tereyağını eritiyorsunuz tam yağ fokurdarken çırpıp tuzunu eklediğiniz yumurtayı tavaya döküyorsunuz. Cozzzz sesini duyunca ateşi kısarak kapağı kapatıyorsunuz. 4 dk sonra yemeye hazır. Yeme tavsiyesi 1 dilim taze ekmek ile bandırma yöntemi 3 2 Yanıtla
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