İngiltere ve Çin'deki İki Şirketten Ortaklık Teklifi Aldım

200'ü aşkın çalışanıyla birlikte gül hasadına katılarak gül toplayan başarılı sanatçıya Şafak Sezer de eşlik etti.

Ortaya renkli görüntülerin çıktığı gül hasadında esprileriyle herkesi gülme krizine sokan Şafak Sezer, fabrikada gül yağının yapılışında da bulunarak bilgi aldı.

Gazetecilerin sorularına yanıtlayan Berdan Mardini, "Ektiğimiz bütün tohumların, yaptığımız bütün yatırımların meyvesini toplama zamanı artık. Köyüme bu denli yatırım yaptığım ve kendi hemşerilerime iş olanağı sağladığım için büyük mutluluk ve gurur yaşıyorum. Bu yıl İngiltere ve Çin'deki 2 yatırım şirketinden ortaklık teklifi aldım. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. Globalleşmek için böyle bir adıma sıcakta bakıyorum. Amacım dünyada bu topraklardan da büyük bir şirketin çıkması ve daha fazla insanımıza ekmek kapısı açmak. Tek gayem bu." dedi.