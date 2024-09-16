Kıyafet siparişi veren Hande Soral'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor - Son Dakika
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Kıyafet siparişi veren Hande Soral'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor

Kıyafet siparişi veren Hande Soral\'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor

Dünyaca ünlü bir markadan kıyafet alışverişi yapan oyuncu Hande Soral, paketin içinde altın yüzük buldu. Büyük bir şaşkınlık yaşayan oyuncu yüzüğün sahibini aramaya başladı.

16.09.2024 10:50
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2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturan ve 2022'de ilk bebeğini kucağına alan başarılı oyuncu Hande Soral, internet alışverişinde çok nadir görülecek bir olay yaşadı.

SAHİBİNİ ARIYOR

Dünyaca ünlü kıyafet mağazasından alışveriş yapan oyuncu, paketin içinden altın yüzük buldu. Bir personel tarafından düşürülen yüzüğü görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan oyuncu, X hesabından yüzüğün sahibini bulmak için harekete geçti. Oyuncu paylaşımında "Verdiğim online sipariş paketinin içinden altın bir yüzük çıktı, paketlemede çalışan birinin olabileceğini düşünüyorum. Yüzüğü kaybeden kişiye ulaşırız belki diye umut ediyorum. Yüzüğün detaylarını yazan kişiyle iletişime geçeceğiz" dedi.

İnternetten alışveriş yapan Hande Soral'ın paketinin içinden altın yüzük çıktı! Sahibini bulmak için harekete geçti
İnternetten alışveriş yapan Hande Soral'ın paketinin içinden altın yüzük çıktı! Sahibini bulmak için harekete geçti
İnternetten alışveriş yapan Hande Soral'ın paketinin içinden altın yüzük çıktı! Sahibini bulmak için harekete geçti

Hande Soral, Alışveriş, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıyafet siparişi veren Hande Soral'ın paketinden altın yüzük çıktı! Sahibini arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Jqy jqy:
    örnek sanatçı, güzel insan 10 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    bizede salatalık çıkıyor 10 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bence bu haber firmanın reklamı olmuş !!! 2 3 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Zara’yı hatırlatmış oldu reklamını yaptı şimdi bizede bişey çıkar ümidiyle saldırın. Ancak çıksa çıksa o paketten defolu ürün çıkar 0 0 Yanıtla
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