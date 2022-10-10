'İplikçi Nedim' karakterinin ruhuna lokma döktürdüler - Son Dakika
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'İplikçi Nedim' karakterinin ruhuna lokma döktürdüler

10.10.2022 12:07
'İplikçi Nedim' karakterinin ruhuna lokma döktürdüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Edincik Genç İşadamları Derneği isimli oluşum, oyuncu İsmail İncekara'nın vefatı sonrasında, canlandırdığı efsanevi İplikçi Nedim karakteri için lokma döktürdü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Edincik Genç İşadamları Derneği isimli oluşum, oyuncu İsmail İncekara'nın vefatı sonrasında, canlandırdığı efsanevi İplikçi Nedim karakteri için lokma döktürdü. İşadamlarının astığı pankart ise vatandaşların ağzını açık bıraktı.

Bir döneme damgasını vuran, tekrar bölümleri halen daha büyük ilgi gören Kurtlar Vadisi adlı dizinin efsane karakterlerinden olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden "İplikçi Nedim" İsmail İncekara'nın vefatı hayranlarını üzdü. Edincik Genç İşadamları Dernek Başkanı Ceyhun Cihat Yıldırım ve Başkan Yardımcısı İsmail Uysal'ın da katıldığı lokma dökümünde usta oyuncunun hayranı olduklarını ifade eden vatandaşların astıkları pankartta ise ünlü oyuncunun fotoğrafının altında "Ortadoğu'nun en büyük para baronu İplikçi Nedim Ruhuna El-Fatiha" yazdığı görüldü. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

İsmail İncekara, Kurtlar Vadisi, Balıkesir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'İplikçi Nedim' karakterinin ruhuna lokma döktürdüler - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'İplikçi Nedim' karakterinin ruhuna lokma döktürdüler - Son Dakika
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