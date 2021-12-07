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İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı - Son Dakika

İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı

07.12.2021 08:52
İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eski sevgilisi Genco Ecer ile katılım sağladı. Törenden önce eski sevgilisiyle kamera karşısına geçen İrem Derici, "Manita olamıyoruz bari iş yapalım dedik" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyileri belli oldu. Ünlü şarkıcı İrem Derici de kırmızı halı şıklığının yaşandığı geceye eski sevgilisi Genco Ecer ile katıldı.

"BİRLİKTELİK YOK, İŞ VAR"

İrem Derici, eski sevgilisi Genco Ecer ile ilgili olarak "Geçmişte beraberliğimiz olmuştu ama şuan iş yapıyoruz. Oldukça iyi anlaşıyoruz" dedi. Sözlerini sürdüren Derici, "Baktım manita olamıyoruz bari iş yapalım dedik" itirafıyla güldürdü.

"DEĞİŞİK DEKOLTELER DENEMEYİ SEVİYORUM"

İddialı kıyafeti hakkında konuşan Derici, "Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınız. Beton dericiyim ben. Değişik dekolteler denemeyi seviyorum" dedi.

Altın Kelebek Ödülleri, İrem Derici, Genco Ecer, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İrem Derici, ödül törenine eski sevgilisi ile katıldı - Son Dakika Magazin


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