İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı

Cem Belevi'nin İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Öyle ki Derici İbo Show'a çıkıp aldatıldığını da açık açık anlatmıştı. Derici "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakaladım, yakalattılar" demişti.
Tüm bu yaşananlardan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Bircan Bali eski kocasıyla barıştı ve aşk pozlarını da Instagram'dan paylaştı.
Bircan Bali'nin paylaşımından sonra İrem Derici'nin Cem Belevi ile ilişkisine bir şans verdiği iddiası gündeme geldi. İkili Instagram'dan yeniden takipleşmeye de başladı.
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