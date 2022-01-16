İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı

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Cem Belevi'nin İrem Derici'yi Bircan Bali ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Öyle ki Derici İbo Show'a çıkıp aldatıldığını da açık açık anlatmıştı. Derici "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakaladım, yakalattılar" demişti.

BİRCAN BALİ ESKİ EŞİYLE BARIŞTI

Tüm bu yaşananlardan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Bircan Bali eski kocasıyla barıştı ve aşk pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

KARŞILIKLI TAKİP BAŞLADI

Bircan Bali'nin paylaşımından sonra İrem Derici'nin Cem Belevi ile ilişkisine bir şans verdiği iddiası gündeme geldi. İkili Instagram'dan yeniden takipleşmeye de başladı.