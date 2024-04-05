Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Feyza Sevil Güngör, Caner Şahin, Berkay Ateş, Meltem Baytok ve Nursel Köse'nin yer aldığı Aldatmak dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde beklenmedik bir veda yaşandı. Dizinin genç oyuncularından İrem Tuncer, kadroya veda etti.
Dizide İpek'le tartışırken merdivenden düşen Serra, hayatını kaybetti. Hikayesi bittiği için diziden ayrılan Serra'yı oynayan İrem Tuncer, Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Setten kareleri yayınlayan oyuncu, paylaşımında "Bu bir Serra'ya veda postudur… Başından beri içinde olmaktan gurur duyduğum bu güzel proje için Aldatmak ailesine çok teşekkür ederim. Yüreğim biraz buruk yazıyorum bu açıklamayı o kadar güzel dostlar biriktirdim ki. En büyük teşekkürlerimden biri de hayranı olarak karşılıklı oynamaktan gurur duyduğum Cem Bender'e iyi ki sendin Cem Abi. bu uzun yolda bu güzel ekiple yeniden karşılaşmak en büyük dileğim. Umarım bana yaşatılan bu güzel hissin karşılığını verebilmişimdir. Her şey için teşekkür ederim. Elveda Serra" dedi.
Son Dakika › Magazin › İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti - Son Dakika
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hakan, Sercan, Poyraz ve Özgür arasında eleme heyecanı yaşandı. Düellonun sonunda yarışmaya veda eden isim Poyraz oldu. Vedasıyla herkesi şaşkına çeviren Poyraz, gözyaşlarına boğuldu.
Şişli'deki bir mekanda ailesi ile birlikte pasta kesen Ozan Orhon, gazeteciler ile sohbet etti. Orhon, yeni yaşında herkese güzellikler diledi ve mutluluğunu paylaştı. Ayrıca yeni bir parça hazırlığı yaptığını duyurdu ve Galatasaray taraftarlarına hitap eden bir şarkı yapabileceğini söyledi. Ozan Orhon, anneannesi Sevim Baban'dan da bahsetti ve torunları ile gurur duyduklarını ifade etti.
Elizabeth Hurley, Prens Harry'nin bekaretini aldığı yönündeki asılsız dedikodulara tepki gösterdi. Hurley, bu iddiaların gerçekten gülünç olduğunu belirtti ve Harry ile hiç karşılaşmadığını söyledi. Harry ise anı kitabında daha olgun bir kadınla yaşadığı cinsel deneyimi anlattı ve bu konuda birçok yanlış olduğunu itiraf etti. Sasha Walpole adında bir kadın ise prensin kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia etti.
Kokut, kardeşi Cezmi'nin ölümü üzerine acımasız bir intikam duygusuyla Dağhan'ı öldürmeye kararlıdır. Müdür ve Kurt, Dağhan'ı kurtarmak için zamanla yarışırken, Dağhan'ın ailesine ölüm haberi ulaşır. Aydan dahil herkes perişan olurken, Korkut ailesini araştırmaya başlar. Leyla ise babasının işleri ve ölümünün gerçek nedenlerini öğrenmek için Korkut'tan yardım ister. Gürkan ise bir vaka üzerine değerlerini sorgulamaya başlar. Enver, Yağmur ve ailesinin tehlikede olduğunu anlayınca korunaklı bir alan yaratmaya çalışır. Tüm ailenin bir arada olması gerginlikleri artırırken, Enver Korkut'u ortadan kaldırmak için bir plan hazırlığına girer. Ancak planlar beklenildiği gibi işlemez ve Korkut daha da saldırgan bir hale gelir.
Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakımda tutulan Kadir İnanır, durumundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildi. Tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi. Ancak Jülide Kural'dan yapılan açıklamaya göre, İnanır Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde rehabilitasyon sürecine başlayacak.
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88 yaşında hayatını kaybeden Türk sineması ve gösteri dünyasının duayen ismi Türker İnanoğlu için Tim Show Center'da anma töreni düzenlendi. Törene sanat dünyasından pek çok isim katıldı. İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu, babasının cenaze törenini kendisinin planladığını belirtti. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılan kadın, kalburabastı tatlısına tiki olduğundan bahsederken önce inledi sonra da titreyerek krize girdi. Neye uğradığını şaşıran Zuhal Topal da "Tövbe yarabbim" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
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