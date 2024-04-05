İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti - Son Dakika
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İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti

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Güzel oyuncu İrem Tuncer uzun bir süredir Serra rolünü oynadığı Aldatmak dizisinden senaryosu bittiği gerekçesiyle ayrıldı. Veda mesajı yayınlayan oyuncu, "Başından beri içinde olmaktan gurur duyduğum bu güzel proje için teşekkür ederim" dedi.

05.04.2024 08:41  Güncelleme: 08:46
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Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Feyza Sevil Güngör, Caner Şahin, Berkay Ateş, Meltem Baytok ve Nursel Köse'nin yer aldığı Aldatmak dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde beklenmedik bir veda yaşandı. Dizinin genç oyuncularından İrem Tuncer, kadroya veda etti.

"YÜREĞİM BİRAZ BURUK"

Dizide İpek'le tartışırken merdivenden düşen Serra, hayatını kaybetti. Hikayesi bittiği için diziden ayrılan Serra'yı oynayan İrem Tuncer, Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Setten kareleri yayınlayan oyuncu, paylaşımında "Bu bir Serra'ya veda postudur… Başından beri içinde olmaktan gurur duyduğum bu güzel proje için Aldatmak ailesine çok teşekkür ederim. Yüreğim biraz buruk yazıyorum bu açıklamayı o kadar güzel dostlar biriktirdim ki. En büyük teşekkürlerimden biri de hayranı olarak karşılıklı oynamaktan gurur duyduğum Cem Bender'e iyi ki sendin Cem Abi. bu uzun yolda bu güzel ekiple yeniden karşılaşmak en büyük dileğim. Umarım bana yaşatılan bu güzel hissin karşılığını verebilmişimdir. Her şey için teşekkür ederim. Elveda Serra" dedi.

İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti
İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti

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Son Dakika Magazin İrem Tuncer, Aldatmak dizisinde veda etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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