Son dönemde çıkardığı şarkılarıyla büyük bir başarı yakalayan rapçi Sefo, arkadaşlarıyla İskoçya'ya gitti. Başkent Edinburgh sokaklarına çıkan Sefo Instagram hesabından cadde ve sokaklarda çektiği video ve fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
Ünlü rapçi daha sonraİskoç erkeklerinin giydiği geleneksel bir kıyafet olan Kilt'i giyip poz verdi. Etekli pozunu 'Scotishman' notuyla paylaşan ünlü rapçinin pozu sosyal medyaya damga vurdu.
Sefo'yu etek giydiği için eleştiren onlarca kişi Twitter'da 'SefoHaddiniBil' etiketiyle paylaşım yaptı. Etiket kısa sürede TT oldu. Eleştirenlerin yanı sıra rapçiye takipçilerinden büyük bir destek de vardı.
Son Dakika › Magazin › Gittiği ülkenin geleneksel eteğini giyen rapçi Sefo'ya sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika