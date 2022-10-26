Gittiği ülkenin geleneksel eteğini giyen rapçi Sefo'ya sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gittiği ülkenin geleneksel eteğini giyen rapçi Sefo'ya sosyal medyada tepki yağdı

26.10.2022 11:25

Ünlü rapçi Sefo, İskoçya'da lkenin geleneksel kıyafeti olan Kilt ile poz verdi. Paylaşım sonrası birçok kişi rapçiyi etek giydiği için eleştirirken 'SefoHaddiniBil' etiketi gündem oldu.

Son dönemde çıkardığı şarkılarıyla büyük bir başarı yakalayan rapçi Sefo, arkadaşlarıyla İskoçya'ya gitti. Başkent Edinburgh sokaklarına çıkan Sefo Instagram hesabından cadde ve sokaklarda çektiği video ve fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

GELENEKSEL KIYAFETLE POZ VERDİ

Ünlü rapçi daha sonraİskoç erkeklerinin giydiği geleneksel bir kıyafet olan Kilt'i giyip poz verdi. Etekli pozunu 'Scotishman' notuyla paylaşan ünlü rapçinin pozu sosyal medyaya damga vurdu.

Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Sefo'yu etek giydiği için eleştiren onlarca kişi Twitter'da 'SefoHaddiniBil' etiketiyle paylaşım yaptı. Etiket kısa sürede TT oldu. Eleştirenlerin yanı sıra rapçiye takipçilerinden büyük bir destek de vardı.

Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor
Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor
Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor
Gittiği ülkede etek giyen rapçi Sefo, sosyal medyada linç ediliyor
YORUMLAR
500
İskoçya'da etek giyen şarkıcı Sefo'dan kendisine 'Türk olamadınız' diyen yazar Said Ercan'a sert sözler: Seni kudurtmaya devam edeceğim İskoçya'da etek giyen şarkıcı Sefo'dan kendisine 'Türk olamadınız' diyen yazar Said Ercan'a sert sözler: Seni kudurtmaya devam edeceğim

Sefo, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gittiği ülkenin geleneksel eteğini giyen rapçi Sefo'ya sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şaşkınlık yarattı
12:01 NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına ilişkin paylaşımlara Türk pilotun kaskı damga vurdu
11:53 Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk
11:44 Kimyasal silah iftirası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur
11:35 Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıkınca yeniden ağırlaştırılmış müebbet verildi
11:36 Yeni evin dış kapısından girenler gördükleri manzara karşısında şoke oluyor: Abi bu ciddi mi?
11:27 Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı
11:30 TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınmasına CHP'den tepki: Bunlar demokrasi görüntüsü değildir, asla kabul edilemez
11:24 Şarkıcı Katy Perry'nin konser verdiği esnadaki görüntüsü gündem oldu! Poz verdiği sırada göz kapağını kontrol edemedi
11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dan sürpriz çıkış: Bırakın kadınlar nerede olmak istiyorsa orada olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 12:24:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gittiği ülkenin geleneksel eteğini giyen rapçi Sefo'ya sosyal medyada tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement