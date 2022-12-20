Oyuncu Burcu Kıratlı, tercih ettiği kıyafetle ödül töreninin en dikkat çeken ismi oldu

2022'nin son etkinliklerinden biri olan Golden Palm Awards ödül gecesi İstanbul'da iş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Ünlü akınına uğrayan törene katılan isimlerden biri de oyuncu Burcu Kıratlı oldu.

YILIN KADIN TİYATRO OYUNCUSU SEÇİLDİ

Törende "Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu" ödülüne layık görülen Kıratlı, sahneye çıkarak ödülünü aldı. Kıratlı'nın tören için tercih ettiği kıyafet de hayli dikkat çekti. Dekolteli siyah bir elbise tercih eden Kıratlı, gecenin ilgi gören isimleri arasında yer aldı.

"İLK DEFA BU ALANDA ÖDÜL ALIYORUM"

Ödül töreni hakkında da konuşan Kıratlı, "İlk defa tiyatro alanında ödül alıyorum. Bu nedenle ödül benim için ayrı bir önem taşıyor" dedi.