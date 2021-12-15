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Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi - Son Dakika

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi

15.12.2021 15:00

MasterChef yarışmasının jürilerinden olan Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşandı. İşte boşanmanın perde arkası...

İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, "Üzüldüm ama her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR"

İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi. (İHA)

"TÜRKİYE'YE TATİL İÇİN GELMİŞTİM"

39 yaşındaki Danilo Zanna, daha önce eşiyle ilk tanışma anını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben Türkiye'ye tatil için geldim. Şef arkadaşım davet etti. Turist olduğum için beni gezdirmeye başladı Türkiye'de. Kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı beni, o arkadaşları arasında eşimi gördüm ve 'Bu nasıl bir güzellik? Sanki gerçek değil... Gökkuşağından bir pırlanta düştü ve ben onunla aynı masada oturuyorum' dedim kendi kendime."

"ÜÇ YIL BOYUNCA UZAKTAN AŞK YAŞADIK"

Eşimle o zaman tanıştım. Tabii Türkçe bilmiyorum, İngilizce koşuyoruz o dönem. Bir hafta tatil yaptım burada, eşimle iletişimimi koparmadım. Üç yıl boyunca uzaktan aşk yaşadık. İnternet üzerinden konuşuyorduk. Zamanla ben buraya ziyarete geldim, Tuğçe yanıma geldi. Bu üç yıl boyunca sürdü.

Onu ilk gördüğümde evleneceğimi anladım. Hatta ona 'Seninle evleneceğiz. Bir çocuğumuz olacak ve bir köpeğimiz olacak. Mutlu bir hayat yaşayacağız' dedim.

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi

Danilo Zanna, İstanbul, İtalyan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek boşandı! İlk açıklama geldi - Son Dakika Magazin


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