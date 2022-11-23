Tuan Tunalı'nın sevgilisi İtalyan model öpüşme pozlarını paylaştı

Oyuncu Tuan Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tunalı, ardından 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Nikah masasına oturmasını beklenen çift geçen yıl ilişkilerini sona erdirmişti. Yakışıklı oyuncu bu sefer de gönlünü İtalyan modele kaptırdı.

ÖPÜŞME POZUNU PAYLAŞTI

Tuan Tunalı, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı. Tunalı bir süredir İtalyan model sevgilisi Angela Caccamo ile aşk yaşıyor. İstanbul'a gelen Caccamo, sosyal medya hesabından Tuan Tunalı ile öpüşürken bir fotoğrafını paylaştı. Tunalı ise paylaşımdan yapmaktan uzak durdu.