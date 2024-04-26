John Lennon'un kayıp gitarı bulundu - Son Dakika
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John Lennon'un kayıp gitarı bulundu

John Lennon\'un kayıp gitarı bulundu

1980'de cinayete kurban giden Beatles üyesi John Lennon'un 59 yıldır kayıp olan gitarı İngiltere'de bir evin tavan arasında bulundu. Gitar, Beatles'ın 1965 tarihli 'Help!' albümünde kullanıldığı ve 600 bin ila 800 bin dolar arasında bir fiyatla satılacağı tahmin ediliyor. Gitarın orijinal kutusu ise çöpte bulundu. Gitar, 29 Mayıs'ta New York'taki Hard Rock Cafe'de açık artırmaya çıkacak.

26.04.2024 13:09  Güncelleme: 13:23
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1980'de cinayete kurban giden Beatles üyesi John Lennon'un 59 yıldır kayıp olan gitarı ortaya çıktı. 1960'larda kaybolan 12 telli akustik gitar, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bir evin tavan arasında bulunmasının ardından mayıs ayında açık artırmada satışa çıkacak.

Gitarın, John Lennon tarafından Beatles'ın 1965 tarihli "Help!" albümünde kullanıldığı belirtilirken, müzik dünyasının efsane grubu için bu kadar önemli olan enstrümanın 600 bin ila 800 bin doları aşan bir fiyatla satılacağı tahmin ediliyor.

John Lennon'un kayıp gitarı bulundu

Geçtiğimiz günlerde bulunan gitar, bir evin tavan arasında beklediği ve taşınma sırasında ortaya çıktığı belirtiliyor.

Müzayede evi Julien's Auctions'ın kurucuları, gitarı doğrulamak için İngiltere'ye gittiklerini ve orijinal kutuyu çöpte bulduklarını söyledi.

Gitarın, 1960'ların pop ikilisi Peter ve Gordon'un üyesi olan İngiliz müzisyen Gordon Waller aracılığıyla ellerine şu anki yerine geldiğine inanılıyor.

Julien's Auctions'ın genel müdürü ve kurucu ortağı Martin Nolan, "Gordon'a bunu John Lennon hediye etti, sonra Gordon onu yol müdürüne hediye etti ve gitar bunca yıldır orada kaldı" dedi.

John Lennon'un kayıp gitarı bulundu

Gitar, 29 Mayıs'ta New York'taki Hard Rock Cafe'de ve müzayedecinin web sitesinde açık artırmaya çıkacak.

Bu yılın başlarında da Paul McCartney'e ait çalıntı bir Hofner bas gitar bulunmuştu ve 51 yıl sonra McCartney'e iade edilmişti.

Beatles'ın önde gelen üyelerine ait müzik aletleri, önceki müzayedede yüksek fiyata alıcı bulmuştu. 2015 yılında, 1960'larda Lennon'dan çalınan bir gitar, Kaliforniya'daki bir müzayedede 2,41 milyon dolara satılmıştı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin John Lennon'un kayıp gitarı bulundu - Son Dakika

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