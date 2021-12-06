Kadir Doğulu ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Ünlü oyuncuyla aşk yaşıyor

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kadir Doğulu
ve Neslihan Atagül
'ün evliliğinde kriz olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Daha önce Aşkın Tarifi
dizisinde ateşli sahneleriyle ve yan yana birbirlerinin gözlerine bakarak şarkı söyledikleri video ile çok konuşulan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk
'ün beraber olduğu iddia edilmişti.
Hatta Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun bu yüzden boşanacakları öne sürülmüştü.Serra Arıtürk, yakışıklı meslektaşına aşık oldu.
Aynı zamanda müzikle de ilgilenen Arıtürk, Mert Ramazan Demir
'le sevgili oldu. Arkadaş ortamında tanışıp yakınlaşan ikilinin bir aydır görüştüğü ortaya çıktı. Mert Ramazan Demir geçen haftalarda çekimleri başlayan Burak Deniz
ve Serenay Sarıkaya
'lı "Şahmaran" dizisinde kamera karşısına geçiyor.