Kanal D'de Ekranlarında Başlayacak "Ya Çok Seversen" Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika
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Kanal D'de Ekranlarında Başlayacak "Ya Çok Seversen" Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

16.06.2023 09:28

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan yapım, 6 Temmuz'da ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Yaz dizisi olarak planlanan ve başrollerini Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimlerin paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi için geri sayım başladı.

ATEŞ VE LEYLA'NIN HİKAYESİ ANLATILACAK

Senaristliğini Kübra Sülün, yönetmenliğini ise Ali Bilgin'in üstlendiği dizinin merakla beklenen ilk bölümünden fragman yayınlandı. Annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini anlatan dizi, ilk bölümüyle 6 Temmuz'da Kanal D ekranlarında olacak.

Merakla beklenen Ya Çok Seversen dizisinin ilk fragmanı yayınladı
Merakla beklenen Ya Çok Seversen dizisinin ilk fragmanı yayınladı
Merakla beklenen Ya Çok Seversen dizisinin ilk fragmanı yayınladı
Merakla beklenen Ya Çok Seversen dizisinin ilk fragmanı yayınladı
Merakla beklenen Ya Çok Seversen dizisinin ilk fragmanı yayınladı
Merakla beklenen Ya Çok Seversen dizisinin ilk fragmanı yayınladı
YORUMLAR
500
Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, kendisini şekilden şekle soktu Güzel poz vermek isteyen Hafsanur Sancaktutan, kendisini şekilden şekle soktu

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanal D'de Ekranlarında Başlayacak 'Ya Çok Seversen' Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanal D'de Ekranlarında Başlayacak "Ya Çok Seversen" Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika
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