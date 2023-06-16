Kanal D'de Ekranlarında Başlayacak "Ya Çok Seversen" Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

Yaz dizisi olarak planlanan ve başrollerini Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimlerin paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi için geri sayım başladı.

ATEŞ VE LEYLA'NIN HİKAYESİ ANLATILACAK

Senaristliğini Kübra Sülün, yönetmenliğini ise Ali Bilgin'in üstlendiği dizinin merakla beklenen ilk bölümünden fragman yayınlandı. Annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini anlatan dizi, ilk bölümüyle 6 Temmuz'da Kanal D ekranlarında olacak.