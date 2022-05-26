Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin - Son Dakika
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Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin

26.05.2022 12:21

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, yaşadığı süreçte kendisine destek olan takipçilerine teşekkür etti. Kemoterapi tedavisi gördüğünü ve bu süreçte hastanede kaldığını belirten Kalkavan, sevenlerine seslenerek, "Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Billur Kalkavan ile fotoğrafını paylaşan Hamdi Alkan, sanatçının bir süredir hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu. Akciğer kanserine yakalandığı öğrenilen Kalkavan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem sevenlerine teşekkür etti hem de bir uyarıda bulundu.

"KEMOTERAPİDEN SONRA BİRKAÇ GÜN HASTANEDE KALIYORUM"

Hastalığının ortaya çıkmasıyla büyük bir ilgi gören Billur Kalkavan, Instagram hesabından doktoruyla fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: "Hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum."

"YOLLADIĞINIZ HİÇBİR ŞEYE İTİBAR ETMEM"

"Hamdi Alkan'ımın ve Enver Aysever'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti herkesten Allah razı olsun. Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler."

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, yaşadıklarından bahsetti
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Son Dakika Magazin Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin - Son Dakika


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