Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde

"KANUNSUZ TOPRAKLAR" YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Murtaza, Malik Bey'in cinayeti hakkında anlattıklarıyla Paşazadelerin Konağı'nı karıştırmaya çalışır. Ama Gülfem bunlara inanacak kadar saf değildir elbette. Babasının ölümünden dolayı Davut'tan şüphe etmiş olsa da yüreği buna asla inanmıyordur. Rafet Bey'in ölümünün hemen ardından Kasapoğlu'nun çiftliğine yapılan saldırı Davut'un içindeki intikam ateşini öylesine büyütür ki bir gece kulüpte Ali Gelik'in karşısına dikilir. Kararlıdır, onu öldürecektir. Ama Bahar Aras adında gizemli bir kadın çıkar ortaya ve engeller Davut'u… Sırlarla dolu bu kadının da tek bir hedefi vardır aslında. O da Paşazade Madencilik'in peşindedir. Yavuz da Behice'nin kırılgan ve keder dolu halini kullanarak madeni ve maden mahallesini ele geçirmeye çalışmaktadır. Bu sırada Davut kimliği belirsiz adamlar tarafından kaçırılır ve kendi mezarının başına götürülür. Ardından Yavuz, Behice'yi evlenmeye ikna eder. Paşazade Madencilik, Gülfem ve Davut'un ellerinden kayıp gitmek üzeredir. Her şey sarpa sarıyordur. İki aşık çaresiz bir haldedir. Ama aşk dolu bir öpücük, tüm bu kötülüklerin karşısında durmaya yetecek kadar kuvvetlidir…