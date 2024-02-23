Kardeş Payı dizisinin oyuncusu Kadir Polatçı, Kardeş Payı\'na nasıl seçildiğini anlattı

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Kardeş Payı dizisinin yakışıklı ve çapkın oyuncusu olarak tanınan Kadir Polatçı, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"KARDEŞ PAYI'NA SEÇİLDİĞİMİ DUYUNCA, 'NASIL OYNAYACAĞIM?' DEDİM"

Kardeş Payı dizisine nasıl başladığını anlatan Polatçı, "Şarjdaki telefonumda Ahmet Kural'ın cevapsız araması vardı. Görüştükten sonra abime döndüm, 'olmuş, nasıl oynayacağız?' dedim. Ahmet Kural'ı aradım, 'ben nasıl oynayacağım, oyuncu değilim' dedim. Hikaye şöyle olmuş, Ahmet Kural beni yolcu ediyor, ofise dönüyor. Selçuk ise resepsiyondaki kadınla konuşup, 'Deniz karakteri için gelen herkesi gönder, ben karakteri buldum.Kalemle karakteri çizsem onu çizerdim. Oynayamazsa çıkarırız. Bir şey olmaz ben o çocuğu oynatacağım' diyor." dedi.

KARDEŞ PAYI DİZİSİNDEKİ GİBİ ÇAPKIN MI?

Kardeş Payı dizisindeki Deniz gibi çapkın mı? sorusunu da yanıtlayan Polatçı, "Çapkındım, Kardeş Payı'ndaki Deniz benim. Deniz, benim hikayem. Çapkın bir adamdım tabi. Her erkek biraz çapkındır. Şu an daha az çapkınım. Deniz kadar çapkın değilim. Deniz çok daha genç bir adamdı." dedi.