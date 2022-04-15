Karnı Burnunda Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karnı Burnunda Görüntülendi

15.04.2022 15:11
Karnı Burnunda Görüntülendi

Oyuncu Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve İKSV ortaklığında 41. İstanbul Film Festivali kapsamında City's Nişantaşı CineWAM sinemalarında yapılan gösterimi yakın arkadaşı Selen Öztürk'le birlikte izledi. Anne olmaya hazırlanan Evgar, karnı burnunda görüntülendi. İşte detaylar..

Aynı zamanda İKSV'nin jüri üyesi olan 4 aylık hamile oyuncu Demet Evgar'ın karnının iyice büyüdüğü ve bu yüzden bol kesim rahat bir siyah elbise tercih ettiği gözlerden kaçmadı.

KIZI OLACAK

Kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan oyuncu, kendisine yöneltilen soruları, "Başka bir zaman konuşalım olur mu?" diyerek geçiştirdi.

Demet Evgar, geçtiğimiz mart ayında Levent Babataş ile evlenmişti.

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, oyunculuğa henüz 17 yaşındayken Manisa'da bulunan ve amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlamıştır. Avlu, Alev Alev, 1 Kadın 1 Erkek, Yahşi Batı, Güneşi Gördüm ve Aile Arasında gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.

DEMET EVGAR KİMİNLE EVLİ?

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Demet Evgar'ın özel hayatı, evlenip evlenmediği ve sevgilisinin kim olduğu da merak ediliyor. Evgar, geçtiğimiz aylarda Levent Babataş ile evlenmiştir. Şu sıralar hamile olan Evgar'ın kızı olacak. Evgar, kızına 'Mavi' adını verecek.

Karnı Burnunda Görüntülendi
Karnı Burnunda Görüntülendi
Karnı Burnunda Görüntülendi

YORUMLAR
500
Çocuklar Yunusemre Bahar Futbol Turnuvasında eğlendi Çocuklar Yunusemre Bahar Futbol Turnuvasında eğlendi Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Demet Evgar, Manisa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Karnı Burnunda Görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:51 Kaçırılıp işkenceye maruz kalan genç kız yaşadığı dehşeti anlattı: O kadar çok korktum ki ölüme gittiğimi fark ettim
14:49 Lunaparkta dehşeti yaşadılar! Arıza yapan salıncağa binen insanların korku dolu anları kamerada
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
14:40 Avrupa Uzay Ajansı uyardı! Türkiye'ye çöl tozu geliyor: 15-18 Nisan tarihleri arasında etkisini gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:20:03. #1.13#
SON DAKİKA: Karnı Burnunda Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement