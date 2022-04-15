Karnı Burnunda Görüntülendi - Son Dakika

Aynı zamanda İKSV'nin jüri üyesi olan 4 aylık hamile oyuncu Demet Evgar'ın karnının iyice büyüdüğü ve bu yüzden bol kesim rahat bir siyah elbise tercih ettiği gözlerden kaçmadı.

KIZI OLACAK

Kız bebek dünyaya getirmeye hazırlanan oyuncu, kendisine yöneltilen soruları, "Başka bir zaman konuşalım olur mu?" diyerek geçiştirdi.

Demet Evgar, geçtiğimiz mart ayında Levent Babataş ile evlenmişti.

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, oyunculuğa henüz 17 yaşındayken Manisa'da bulunan ve amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlamıştır. Avlu, Alev Alev, 1 Kadın 1 Erkek, Yahşi Batı, Güneşi Gördüm ve Aile Arasında gibi sevilen yapımlarda rol almıştır.

DEMET EVGAR KİMİNLE EVLİ?

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Demet Evgar'ın özel hayatı, evlenip evlenmediği ve sevgilisinin kim olduğu da merak ediliyor. Evgar, geçtiğimiz aylarda Levent Babataş ile evlenmiştir. Şu sıralar hamile olan Evgar'ın kızı olacak. Evgar, kızına 'Mavi' adını verecek.