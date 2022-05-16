Kemana Paramız Yetmeyince Bağlamayı Seçtim - Son Dakika

Neşet Ertaş'ın veliahtı olarak görülen usta sanatçı, muhteşem performansının ardından öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.

Bağlamayla tanışma serüvenini anlatan Altunsaray, "12 yaşımdayken, Marmara Üniversitesi Resim Bölümü'nde okuyan ablamın bağlama hediyesiyle müzik yaşantım başladı. Hatta ablam bir müzik mağazasına bana keman almak için giriyor. Keman fiyatlarının fazla olduğunu söyleyen satıcı ablama "ne kadar paran var?" deyince ablam da, cebindeki parayı söylüyor. Satıcı da "o paraya anca bağlama eder" diyor. İşte müzik ve bağlama ile tanışmamın hikayesi bu" dedi.

Sosyal medyanın doktorun elindeki bıçak gibi kullanılması durumunda insanlara şifaya vesile olunacağını; bir katilin elindeki ise can alabileceğini ifade eden usta sanatçı, şöyle konuştu:

"Genç arkadaşlarımız bizlerin yetiştiği döneme göre çok şanslılar. Çünkü sosyal medyanın bütün nimetlerinden faydalanıyorlar. Sosyal medyayı akıllıca, bilinçlice kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda sizin sahip olduğunuz imkanlar gelişiminize çok faydalı olduğuna inanıyorum. Şimdi istediğiniz sanatçının istediğiniz performansını dinleyebiliyor hatta izlediğiniz kişinin vücut dilini dahi analiz edebilme şansına sahipsiniz. Yani kısacası bilgiye ulaşabilmek çok kolay, bizim yetiştiğimiz çağda bilgiye ulaşabilmek müzik açısından neredeyse imkansızdı. Yetenek tek başına bir şey ifade etmiyor İyi bir tekniğiniz ve çok çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan olmuyor. Fenomenlik çok kolay elde edilebilir, bu bir rüzgar. Bunun devam edebilmesi için sizin yoğun emek vermeniz gerekiyor.