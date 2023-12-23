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Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor - Son Dakika
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Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor

TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu yazlık dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, 27. bölümle sona eriyor. Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Selen Soyder ve diğer başrol oyuncularının yer aldığı dizi, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlandı. Renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı dizi, Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen hikayeyi izleyicilerle buluşturmuştu.

23.12.2023 - 08:09,  Güncelleme: 08:36
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Başrollerinde Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Selen Soyder, Yonca Şahinbaş, Şoray Uzun, Berat Yenilmez, Sait Genay, Hivda Zizan Alp ve Sema Çeyrekbaşı'nın yer aldığı TRT 1'in kalan tek yazlık dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, 27. bölümle final yapacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi TRT1'in geçen yazdan kalan en uzun soluklu dizisi olmuştu. Serkan ile Alize aşkının etrafında dönen renkli ve heyecanlı olayların anlatıldığı NGM Medya imzalı Kendi Düşen Ağlamaz dizisi 27. bölümde ekrana veda edecek.

Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor
Kendi Düşen Ağlamaz dizisi final yapıyor
Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor
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Kendi Düşen Ağlamaz, Hakan Yılmaz, Eylül, Televizyon, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi 27. Bölümle Final Yapıyor - Son Dakika
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