Kerem Bürsin Hakkında Flaş İddia! Hayranları Şokta - Son Dakika
Üye Girişi

Kerem Bürsin Hakkında Flaş İddia! Hayranları Şokta

22.07.2022 19:00
Kerem Bürsin Hakkında Flaş İddia! Hayranları Şokta

Dünya çapında tanınan oyuncu Kerem Bürsin ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bürsin, İspanya'nın Madrid şehrine mi yerleşiyor? İşte detaylar...

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin de meslektaşı Can Yaman'ın ardından dünyaya açıldı.

"DAHA UZUN SÜRE KALABİLİR"

Sık sık İspanya'ya seyahat gerçekleştiren ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin ile ilgili iddialar arka arkaya geldi.

İspanyol basını, ünlü oyuncunun haziran ayında yaptığı son ziyaretinde güzel haberi verdiğine ve bir dahaki gelişinde daha uzun süre kalabileceğini söylediğine dikkat çekti.

"İSPANYA'DA YAŞAMAK HARİKA OLURDU"

İspanyol basınında yer alan habere göre; Bürsin'in Madrid'i çok sevdiği ve buradan bir ev alabileceği ifade edildi. Kerem Bürsin, İspanyol basınına "Madrid'e taşınma konusunda bir süredir düşünüyorum. İspanya'da yaşamak harika olurdu" dedi.

Yakışıklı oyuncun yeni proje müjdesini açıklaması ve İspanyolca öğrenmeye karar vermesinin ardından taşınacağı iddialarını güçlendirdi.

Kerem Bürsin Hakkında Flaş İddia! Hayranları Şokta

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin kimdir, nereli, kaç yaşında; Kerem Bürsin, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye ( Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD ( Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

Emerson College Boston'da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles'da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmişti.

Bürsin, "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırmıştır. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın "Sharktopus" ve "Palace of the Damned" televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisinde ise "Ali Smith" karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında "Can Feda" filminde Pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir.

Yine 2018 yılında "Yaşayamayanlar" adlı dizide yer almıştır. Bursin 2019 yılında "Muhteşem İkili" dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide "Mustafa Kerim Can" karakterini canlandırmıştır. 2020 senesinde Games Medya'nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya'nında yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı "Aynen Aynen" adlı bir yeni nesil mini dizide rol almıştır. 2020 yılının ilk aylarında çekimleri yapılan, daha vizyona girmemis olan "Eflatun" filminde Oflaz karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bursin "Sen Çal Kapımı" adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.

Bursin 2014'te Ege Üniversitesi tarafından yapılan Medya Buluşması ödüllerinde Güneşi Beklerken adlı dizisiyle en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Ardından yine 2014'te Dilek Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Altın objektif ödüllerinde en iyi umut vadeden oyuncu, 2014 Kristalfare Medya ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Ege Üniversitesi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu, 2014 Ayaklı Gazete 5. Yılın Yıldızları Ödüllerinde En İyi Gençlik Dizisi Erkek Oyuncu, 2014 Yılın Yıldızları Ödüllerinde Unutursam Fısılda adlı filmle En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödüllerini almıştır. 2014'te düzenlenen GQ gecesinde GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmüştür.

Sonrasında 2015'te İTÜ Başarı Ödüllerinde yine Unutursam Fısılda adlı filmle En Başarılı Erkek Oyuncu, 2015 GSÜ EN Ödüllerinde Şeref Meselesi adlı diziyle 2014 yılının EN İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncusu ödüllerini almıştır. Son olarak 2017'de Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödüllerinde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür.

Kerem Bürsin son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol almıştır.

YORUMLAR
500
Tenerife'de çıkan orman yangını havadan görüntülendi Tenerife'de çıkan orman yangını havadan görüntülendi
Kaynak: Snob Magazin

Sen Çal Kapımı, Kerem Bürsin, İspanya, Madrid, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerem Bürsin Hakkında Flaş İddia! Hayranları Şokta - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:55 Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 20:33:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kerem Bürsin Hakkında Flaş İddia! Hayranları Şokta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement