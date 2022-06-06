Killa Hakan Yaşıyor mu? Hastalığı Ne? Ceza Açıkladı - Son Dakika
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Killa Hakan Yaşıyor mu? Hastalığı Ne? Ceza Açıkladı

06.06.2022 18:12
Killa Hakan Yaşıyor mu? Hastalığı Ne? Ceza Açıkladı

Almanya'nın Berlin şehrinde kariyerine devam eden rapçi Killa Hakan'ın yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı. Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl? Killa Hakan'ın hastalığı ne? Meslektaşı Ceza'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Türkçe rap dünyasının en eski isimlerinden biri olan Killa Hakan'dan korkutan haber geldi. Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, koronavirüse yakalandı. Virüs böbreklerine ve akciğerlerine hasar verdi. Şarkıcının bağışıklık sistemi çöktü.

"SAĞLIK DURUMU HİÇ İYİ DEĞİL"

Ünlü rapçi Massaka; Killa Hakan'ın son durumunu şu sözlerle açıkladı: "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören şarkıcının son durumuyla ilgili meslektaşı Ceza'dan yeni açıklama geldi.

"DURUMU KRİTİK"

Ünlü rapçi, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır. Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir.

Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Bu olay ile Killa Hakan ilk kez hapishaneye girmiştir. Son olarak bir polise ırkçı (Nazi) dediği için 4 ay hapis yatmıştır. Almanya'da Yabancı Sözlü Rap Müzik yapmak yerine Türkçe rap yapmış ve kendini zamanla Avrupa'ya kanıtlamıştır. allowtransparency="true" data-google-container-id="a!3" data-google-query-id="CNfIiND4mPgCFQ0X-QAdXVkGKQ" data-load-complete="true" height="0" hspace="0" id="aswift_2" marginheight="0" marginwidth="0" name="aswift_2" sandbox="allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same- origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation" scrolling="no" src="http://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads&width=600&quality=100" vspace="0" width="602">

Ayrıca Killa Hakan günümüz Almanyasında çok sosyal işlerle uğraşmaktadır. Avrupa'da Türkçe rap albümlerini satmayı ve Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtmayı amaçlamıştır ve bunu Killa Hakan'dan başka hiçbir sanatçı yapamamıştır. Killa Hakan Almanya'da Workshop'lar vererek Rap müziği ile hayata tutunmayı öğrencilerine öğretmektedir. Killa Hakan, Türk Rap müziğini her gün bir adım daha ilerletmeye devam etmektedir. Son olarak yine bir ilki başaran Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta boyunca Top 10 listesinde kalarak kırılmayan tüm zincirleri kırmıştır. Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır. Killa Hakan, aynı zamanda 36 Boys Çetesi'nin en eski üyelerinden biridir.

Killa Hakan Yaşıyor mu? Hastalığı Ne? Ceza Açıkladı
Killa Hakan Yaşıyor mu? Hastalığı Ne? Ceza Açıkladı
Killa Hakan Yaşıyor mu? Hastalığı Ne? Ceza Açıkladı
Killa Hakan Yaşıyor mu? Hastalığı Ne? Ceza Açıkladı

YORUMLAR
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Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor Avrupa Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyacak Avrupa Okçuluk Şampiyonası yarın Almanya'da başlıyacak
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Killa Hakan Yaşıyor mu? Hastalığı Ne? Ceza Açıkladı - Son Dakika

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