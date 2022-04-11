Kim Kardashian Genç Sevgilisini İlk Kez Paylaştı - Son Dakika
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Kim Kardashian Genç Sevgilisini İlk Kez Paylaştı

11.04.2022 23:10
Kim Kardashian Genç Sevgilisini İlk Kez Paylaştı

Kim Kardashian, bir süredir birlikte olduğu komedyen sevgilisi Pete Davidson ile olan fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Kardashian, yeni başlayacak reality şov programında, sevgilisiyle birlikte izleyici karşısına çıkabileceklerini ve bundan çekinmediklerini dile getirdi.

Kim Kardashian, bir süredir birlikte olduğu komedyen sevgilisi Pete Davidson (28) ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce yeni ilişkisi hakkında açıklama yapmayan 41 yaşındaki reality şov yıldızı, yeni başlayacak programında, sevgilisi Davidson ile ilgili açıklamalar yapacağını ve izleyicilerin daha fazla bilgi sahibi olacaklarını söyledi.

"İZLEYİCİLER MERAK EDİLENLERİ ÖĞRENECEK"

Variety'e konuşan ünlü yıldız, "Davidson ile henüz bir çekim yapmadık ve buna karşı değilim. O, herhangi bir durumda kameralardan kaçmaz.

İzleyiciler programda, nasıl tanıştığımızı, ilk kimin kime ulaştığını ve ilişkimiz hakkında merak edilenleri öğrenebilir" dedi.

İlişkisiyle ilgili konuşmaya artık açık olduğunu söyleyen Kardashian'ın yeni reality şov programı, 14 Nisan'da dijital platform aracılığıyla izleyiciyle buluşacak.

İkili, ilk zamanlarda ilişkilerini doğrulamamış ve herhangi bir açıklama yapmamıştı.

İlişkideki sessizliği bozan ilk isim Davidson olurken, geçtiğimiz şubat ayında, katıldığı bir televizyon programında, Kardashian'la ilişkisini resmen doğrulamıştı.

Komedyen, katıldığı programda kız arkadaşından bahsetmekten çekinmemiş ve dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Davidson, Kardashian ile ilgili, "İşim olmayan zamanları kız arkadaşımla ve arkadaşlarımla evde geçiriyorum. Instagram ya da Twitter kullanmıyorum. İş dışında çok fazla bir şey yapmıyorum" demişti.

Kardashian'ın yeni ilişkisiyle ilgili, eşi Kanye West ile boşanarak resmen bekar ilan edildikten sonra konuşması da dikkat çekti.

Kim Kardashian, Kanye West (44) ile sekiz yıllık evliliğini bitirmesinin ardından, geçtiğimiz hafta çarşamba günü mahkeme tarafından resmi olarak bekar ilan edilmişti.

Çiftin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu henüz netleşmedi.

Kim Kardashian Genç Sevgilisini İlk Kez Paylaştı
Kim Kardashian Genç Sevgilisini İlk Kez Paylaştı
Kim Kardashian Genç Sevgilisini İlk Kez Paylaştı
Kim Kardashian Genç Sevgilisini İlk Kez Paylaştı
Kim Kardashian Genç Sevgilisini İlk Kez Paylaştı
Kim Kardashian Genç Sevgilisini İlk Kez Paylaştı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kim Kardashian Genç Sevgilisini İlk Kez Paylaştı - Son Dakika


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