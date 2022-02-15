Kıpkırmızı Gülben

Dinleyicilerden de büyük alkış alan ünlü sanatçı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, birçok şarkısına konuklar da eşlik ederek geceye renk kattı.

Azerbaycan'dan, İran'dan, Bulgaristan'dan, Danimarka'dan gelen hayranlarıyla İstanbul Nossa Costa 'da günler öncesinden tüm rezervasyonlarını dolduran Gülben Ergen Tolga Çam imzalı kırmızı elbisesiyle göz doldurdu.

Gülben Ergen kimdir?

Eski model, sunucu ve oyuncu olarak da bilinen şarkıcı Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Erenköy doğumlu olan Ergen, Erenköy Kız Lisesi'nde ortaokulu, Kadıköy Ticaret Lisesi'nde ise liseyi tamamladı. Ünü şarkıcı, 1987 yılında henüz 16 yaşındayken Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sinema Yıldızı Yarışması'nda ikinci oldu ve liseyi bitirmesinin ardından sonra mankenlik yapmaya başladı. Gülben Ergen, ilk sinema deneyimini 1988 yılında çekilen ve başrolünü Bülent Ersoy'un oynadığı Biz Ayrılamayız filminde kazandı. Yine 1988 yılında, bu defa yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Deniz Yıldızı filminde Kenan Kalav ile birlikte başrolü paylaştı. Bu filmlerde deneyim kazandıktan sonra Cüneyt Arkın ile Av, Eşref Kolçak ile de Kanun Savaşçıları adlı filmlerde rol alan Gülben Ergen, bu sıralarda kendisinden beş yaş büyük olan ağabeyini bir trafik kazasında kaybetti.1994 yılına gelindiğinde dönemin en ünlü mekanlarından olan Maksim Gazinosu'nda İbrahim Tatlıses'in alt kadrosunda çıkmaya başlayan Gülben Ergen, Tatlıses'in Haydi Söyle isimli klibinde de yer aldı. Tatlıses'in altında çıkmaya başlamasıyla müzik hayatına adım atan Ergen, Nurdan Torun'un da alt kadrosunda yer aldı ve ardından yönetmenliğimi İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ve başrolünde oynadığı Fırat dizisinde rol aldı. Profesyonel anlamda müzik yapma kararı veren Gülben Ergen, 1997 yılında ilk albümü olan Merhaba'yı çıkardı. Bu dönemde Gümbür Gümbür Gülbence isimli programı ile hayran kitlesini arttıran Ergen, 1998 yılından 2001 yılında kadar Marziye isimli dizide Marziye karakterine hayat verdi. 1999 yılında ikinci albümü olan Kör Aşık'ı çıkaran şarkıcı, 2001 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Dadı adlı dizide Melek karakterini canlandırdı. Bu diziyle tanınırlığını ve hayran kitlesini arttıran oyuncu, Haldun Dormen ve Kenan Işık ile birlikte rol aldı. 2001'de Gülbence ismindeki dergiyi çıkarmaya başlayan Gülben, 2002 yılında Sade ve Sadece isimli bir albüm çıkardı. 2002 yılında Hürrem Sultan dizisinde rol aldı ve Hürrem Sultan'ı canlandırdı. Gülben Ergen'in ilk albümü olan Merhaba, 4 Eylül 1997 tarihinde satışa çıktı ve 13 şarkıdan oluşan albümün yapımcılığını Atilla Alpsakarya üstlendi. Albüm Elenor Müzik etiketi ile piyasaya sürüldü ve albümdeki şarkılar poptan çok Türk Sanat Müziği odaklıydı. Albümdeki "Sana Sana", "Yaramaz", "Aşkta Kural Tanımam", "Boşvere Boşvere", "Sensiz Mutlu Olamam" şarkılarına klipler çekilirken; Ergen 14 Aralık 1999 tarihinde Kör Aşık adındaki ikinci albümünü çıkardı ve ilk albümün tersine, bu albümde pop türü ön plandaydı. 10 şarkıdan oluşan ikinci albümün 5 şarkısına klip çekildi. "Kim Ne Derse Desin", "Kör Aşık", "Kanıma Dokunuyor", "Kurşuni", "Senin İçin" şarkılarına klip çekilirken; bu albümde Ergen, ilk albümdeki Elenor firması yerine Emi-Kent firmasını tercih etti ve bu albümün yapımcılığını Taşkın Sabah üstlenmiştir. Gülben Ergen şarkılarında, Şehrazat, Sezen Aksu gibi ünlü isimlerle çalıştı ve albümün piyasada olduğu sıralarda Gümbür Gümbür Gülbence isimli televizyon programının sunuculuğunu yapmaya devam etti. Ergen, şarkılarını bu yolla daha iyi tanıtma olanağı buldu ve artan kitlesiyle birlikte albüm satışları da arttı.

Gülben Ergen 2004 yılında Mustafa Erdoğan ile dünyaevine girdi ancak çift, 2012 yılında boşandı. Ünlü şarkıcının bu evlilikten 3 oğlu oldu. 2014 yılında ise Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Erhan Çelik ile evlenen oyuncu, 2016 yılında boşandı.