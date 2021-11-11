Üye Girişi
Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi - Son Dakika

Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi

11.11.2021 09:21

Kırık Hayatlar dizisinde yer alan Hatice İrkin, kaçırılma sahnesinde hem rüzgara maruz kaldığı hem de stres yaptığı için yüz felci geçirdi. Anında hastaneye kaldırılan genç oyuncunun tedavisi devam ediyor.

Teve 2 ekranlarında yayınlanan Kırık Hayatlar dizisinin setinden beklenmedik bir olay yaşandı. Dizide Öykü karakterini canlandıran Hatice İrkin, senaryoda kaçırılma sahnesinde yaşadığı stresten dolayı hastanelik oldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dizi çekimleri için İzmir Urla'da olan oyuncu, kaçırılma sahnesinde rüzgara maruz kaldığı ve stres yaptığı için yüz felci geçirdi. Doktorların ilk müdahalesinin ardından İrkin, ilaç tedavisi ve egzersizlerle bir süre tedavisine devam edecek.

ÇEKİMLERE ARA VERMEYECEK

Yapım ekibi oyuncunun çekimlere ara vermesi gerektiğini söyledi ancak İrkin, sağlık durumu iyi olduğu sürece sete devam edeceğini söyledi.

Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, çekimlerde yüz felci geçirdi
Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, çekimlerde yüz felci geçirdi
Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, çekimlerde yüz felci geçirdi
Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi

Kırık Hayatlar, Hatice İrkin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? 09:09 11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış 08:54 Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti 08:37 Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti
Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı 08:09 Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum 07:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesindeki koltuk krizine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü 00:58 Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey 23:36 Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz 19:37 Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz

Son Dakika Haberleri
09:21 Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi
09:20 Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş
09:09 11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?
08:54 Özbek kadın, temizlik için gittiği evde bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlanmış
08:50 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL?
08:36 Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti
08:20 Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi
08:13 Rusya, savunma sistemi S-550'yi tekrar yapacak
08:08 Haluk Levent, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların nerede kullanıldığını açıkladı
08:06 Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi Müftülük işe geç kalan vatandaşların yoğun talebi üzerine ezan saatini değiştirdi         
09:04
11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? 11 Kasım 2021 Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL?         
08:50
Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi Atatürk için saygı duruşunda bulunmayan adam, esnaftan dayak yedi         
08:20
Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü Teröristbaşı Öcalan'ın yakın adamı Yusuf Gulo öldü         
08:06
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti Evini yakan oğlundan kaçarak komşusuna sığınan kadın hayatını kaybetti         
22:53
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu         
16:02
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 09:26:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kırık Hayatlar dizisinin oyuncusu Hatice İrkin, yüz felci geçirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement