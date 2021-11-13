1996'da Kaynanalar dizisiyle oyunculuğa adım atan Binnur Kaya, Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı ve Muhteşem Yüzyıl gibi sevilen yapımlarda rol aldı. Şimdilerde Kırmızı Oda dizisinde başrol oynayan oyuncu, özel hayatı ve ailesini de gözlerden uzak tutuyor.
Kaya'nın bu zamana kadar gündeme getirmediği ablası İlknur Kaya Turan'ın da kendi alanında ünlü biri olduğu öğrenildi. Ekonomist ve Kişisel Dönüşüm Uzmanı olan İlknur Kaya, Gazeteci Savaş Kalafat'ın YouTube kanalına da sık sık uzman olarak konuk oluyor.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi tanıdık çıktı - Son Dakika Magazin