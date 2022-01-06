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Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım - Son Dakika

Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım

06.01.2022 14:59
Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım

Abisi Ali Murat Altunmeşe'yi kısa süre önce kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan bir paylaşım geldi. Altunmeşe, "Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim." sözlerine yer verdi.

'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde rol alan Fırat Altunmeşe, kısa süre önce abisi Ali Murat Altunmeşe'yi kaybetti. Daha sonra Altunmeşe, instagram'da takip ettiği birçok kişiyi sildiğini duyurdu.

"ZATEN HEPİNİZİ ÇOK DA SEVMİYORUM"

Instagram hesabından birçok kişiyi sildiğini duyuran Fırat Altunmeşe, "Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum…"

"Daha çok çıkacaktım yoruldum. Sonra devam edeceğim. Geride kalanların hepsi de ilgimi çekiyor diye bir şey yok. Yani ben seni gerçekten sevebilirim ama yazlıktaki fotoğrafın ya da nişan fotoğrafın ilgilimi çekmiyor. Bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte!" ifadelerine yer verdi.

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Evlilik Hakkında Her Şey, Fırat Altunmeşe, Ölüm, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kısa süre önce ağabeyini kaybeden Fırat Altunmeşe'den şaşırtan paylaşım - Son Dakika
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