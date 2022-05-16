Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım! - Son Dakika
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Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım!

16.05.2022 18:49
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım!

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla şöhrete kavuşan Cansel Çördük, göğüs dekolteli fotoğrafıyla gündem yarattı. İşte Cansel Çördük'ün şoke eden değişimi...

Son yıllarda çok fazla estetik operasyon geçiren Cansel Çördük'ün (27) son halini görenler gözlerine inanamadı.

YATAK POZU OLAY YARATTI

Bir süredir Los Angeles'ta yaşayan Cansel Çördük, köpeğiyle uyurken çekilen fotoğrafını paylaşınca kendisine yorum yağdı.

Estetikli haliyle sık sık adından söz ettiren Çördük, son haliyle Bahar Candan'a benzetildi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Çördük son olarak göğüs dekolteli bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin iddialı pozunu ve son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

CANSEL ÇÖRDÜK KİMDİR?

Cansel Çördük, 1995 yılında dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Antalya'dan İstanbul'a taşındı. Lisansını İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Çılgın Dersane filminde rol alan Çördük, Kanal D ekranlarına yayınlanan Kısmetse Olur isimli yarışma ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Aynı programda tanıştığı Eser West ile olan inişli çıkışlı ilişkisiyle sürekli gündem oluyordu. Sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunan Cansel Çördük, modellik yapıyor.

Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım!
Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım!
YORUMLAR
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Cansel Çördük, Bahar Candan, Los Angeles, Estetik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Çördük'ten Olay Paylaşım! - Son Dakika


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