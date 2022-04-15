Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi

15.04.2022 11:29

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin Kurt Efe adını verdikleri oğulları dünyaya gözlerini açtı. Doğuma giren Kıvanç Tatlıtuğ'un gözyaşlarını tutamadı.

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ilk bebekleri bu sabah 8.45'te Ulus'taki özel bir hastanede dünyaya geldi. Çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.

BABAYA BENZİYOR

2. Sayfa programında yer alan habere göre, ilk kez babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ da doğuma girdi. Duygu yüklü anlar yaşayan oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı saçlı doğan Kurt Efe bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürüldü.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bebekleri dünyaya geldi

KURT EFE ADINI KOYDULAR

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura'nın setinde aşk yaşamaya başlayan çift, çocuklarına diziden esinlenerek Kurt Efe adını koymaya karar verdi. Oğullarına neden Kurt adını verdikleriyle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik" dedi.

HAMİLELİK POZLARINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçen Başak Dizer, farklı kıyafet ve mekanlarda pozlar verdi. Instagram'da 830 binden fazla takipçisi bulunan Dizer, dün hamilelik pozlarını "Seni beklerken" notuyla paylaştı. Dizer'in heyecanını paylaştığı fotoğraflarına Müge Boz, Kıvanç Kasabalı, Meriç Aral, Cansu Tosun ve Nilgün Belgün gibi isimlerden yorum yağdı.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bebekleri dünyaya geldi
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bebekleri dünyaya geldi
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bebekleri dünyaya geldi
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bebekleri dünyaya geldi
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Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi - Son Dakika


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