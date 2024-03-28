Leonardo DiCaprio'nun kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin parmağında yüzük takması nişan söylentilerini alevlendirdi. Hollywood yıldızı Leo, İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte sokaklarda görüntülendi. Uzun süre bekarlığıyla tanınan DiCaprio'nunCeretti, Leo'nun annesiyle tanışması DiCaprio'nun, artık evleneceği yorumları yapılmasına sebep oldu.
Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki Yuca's restoranında bir etkinlikte Ceretti'nin, devasa bir nişan yüzüğüne benzeyen bir şey taktığı görüldü. Çift, sipariş verirken Ceretti'nin kolunu DiCaprio'nun etrafına doladığı görüldü ve paparazziler hemen bu devasa taşı fark etti. Leo'nun hayatı boyunca birçok ilişkisi oldu ancak Vittoria Ceretti'nin onun kalbini kazandığına dair belirtiler giderek artıyor.
Leonardo DiCaprio, kadınlardaki yaş tercihi konusunda yapılan eleştirilere rağmen bu tercihinden vazgeçmiyor. DiCaprio'nun genç kadınları tercih ettiği ve yaş sınırının 20'li yaşların ortalarına kadar olduğu biliniyor. Vittoria Ceretti şu anda 25 yaşında, bu da DiCaprio'nun genç partnerlerini tercih ettiği yaş aralığında olduğunu gösteriyor. 49 yaşındaki Leo, genç modellerle olan ilişkileriyle tanınan ve hafif orta yaşlı ünlüler kategorisine giren biri olarak karşımıza çıkıyor. Ancak şaşırtıcı olan, DiCaprio'nun evliliğe ikna eden kişinin Vittoria Ceretti gibi genç bir kadın olmasıdır.
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Murathan Mungan, 'Maskeli Balo' adlı şiirinin Yeni Türkü tarafından izinsiz kullanıldığını ve bu durumdan üzüntü duyduğunu açıkladı. Mungan, konuyla ilgili dava açılacağını duyurdu.
41'incisi düzenlenen ödül töreninde, Tiyatrokare'nin sahneye koyduğu 'Ağaçlar Ayakta Ölür' ve 'Veda' oyunlarıyla seyircilerini büyüleyen Nevra Serezli'ye ödül verildi. Serezli, ödülü alırken gözyaşlarını tutamadı ve 'Bir gün ikincisini de ben alırım diye ümitleniyordum' dedi. Tiyatrokare'nin kurucusu Nedim Saban ise İsmail Dümbüllü Ödülü'nün tiyatro öğrencilerinin seçimiyle verilmesinden gurur duyduğunu belirtti.
Orhan Gencebay'ın Şişli'deki iftar programında Cumhur İttifakı'na destek vermesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Eşi Sevim Emre ise Gencebay'ın siyaset üstü bir kişilik olduğunu ve hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanlarında olduklarını belirtti.
Survivor All Star yarışmacısı Adem Kılıççı, Gökhan Çınar'ın konuğu olduğu Katarsis programında iddialı sözler söyledi. Kılıççı, Survivor'da yaşadığı zorlukları anlattı ve neden bu yıl yarışmaya katılmadığını açıkladı. Ayrıca, Nisa'nın şampiyonluğuna sevindiğini ve Acun Ilıcalı'ya kırgın olduğunu belirtti.
CHP'den milletvekili adayı gösterilmemesi üzerine siyaseti bıraktığını açıklayan Onur Akın, CHP mitinginde şarkılar söyleyecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü'nün konuşacağı mitingde Onur Akın sahne alacak. Daha önce siyasette vefa görmediğini belirten sanatçı, 2009 yılından bu yana CHP için beste yapmıştı.
Bilgisayar korsanları, giderek daha fazla akıllı telefonları hedef alıyor.
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, turne provasında geçirdiği ciddi bakteriyel enfeksiyonun ardından yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından dünya turnesine devam eden Madonna, Brezilya'nın Rio de Janerio şehrinde vereceği son konserin ücretsiz olacağını duyurdu. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'taki konserindeki bir olayla da gündeme gelen Madonna, oturan bir dinleyiciye yönelik yaptığı hareketle sosyal medyada tepki çekti.
Londra merkezli ünlü moda markası Poster Girl için çalışan bir model, Buckingham Sarayı'nın önünde sütyensiz dolaşınca büyük ilgi uyandırdı. Modelin cesur davranışı, markanın sezon ortası indirimlerini tanıtmak için özel bir görevde olduğu halde tartışmalara neden oldu. Poster Girl markası ise olayı sosyal medya hesapları üzerinden tanıtarak marka bilinirliğini artırmaya çalıştı.
Bir kadının şeyhliğini ilan ederek "Ben Hz. Meryem" yazılı videosu viral oldu. Videonun tepki çekmesinin ardından açıklama yapan Kübra Acar isimli kadın, "Umre ziyaretimde çekilen görüntüler tanımadığım kişiler tarafından paylaşılmış. Yazılan yazı ve haberler gerçeği yansıtmıyor. Yasal süreç başlatılmıştır" dedi.
Hakkında İnsan kaçakçılığı, fuhuş, saldırı, cinsel taciz ve silah kaçakçılığı gibi suçlamalar bulunan rapçi Diddy'nin Rapçi 50 Cent'in eski sevgilisi Daphne Joy'u da cinsel ilişki ticaretinde kullandığı ortaya çıktı.
Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun, kuaförünü de 7 bin dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
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