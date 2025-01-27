Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

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Rachel Araz'ın kocasıyla Nur Bilen Yavuzer'in kocasının yıllardır birliktelik yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken bu iki isim yapılan paylaşımın altına yaptıkları yorumla iddialara cevap verdi.

"BİZ DE NORMAL KARI-KOCAYIZ"

Rachel Araz açıklamasında "Mutlu aile tablosu görmeye tahammülünüz yok, illaki bir sorun olacak, illaki bu mutlu hayatın bir bedeli, filmlerdeki gibi 'susulan' bir tarafı olacak. Kimseyi üzmek istemiyorum ama biz de normal karı kocayız. Herkes hakkında atıp tutmak ne kolay değil mi?" dedi.

"BÖYLE ÇİRKİN VE ASILSIZ BİR HABER..."

Nur Bilen Yavuzer ise kocası hakkındaki bu iddiaya "Tanımadığınız aileler hakkında böyle çirkin ve asılsız bir haber yapmak inanın buna değmez" dedi.

İşte ikilinin yaptıkları yorumlar;