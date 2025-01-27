Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi - Son Dakika
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Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

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Bir sosyal medya hesabında Rachel Araz'ın kocasıyla Nur Bilen Yavuzer'in kocasının yıllardır birliktelik yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia sonrası Rachel Araz ve Nur Bilen Yavuzer'den peş peşe açıklama geldi.

27.01.2025 12:36  Güncelleme: 13:07
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Rachel Araz'ın kocasıyla Nur Bilen Yavuzer'in kocasının yıllardır birliktelik yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken bu iki isim yapılan paylaşımın altına yaptıkları yorumla iddialara cevap verdi.

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

"BİZ DE NORMAL KARI-KOCAYIZ"

Rachel Araz açıklamasında "Mutlu aile tablosu görmeye tahammülünüz yok, illaki bir sorun olacak, illaki bu mutlu hayatın bir bedeli, filmlerdeki gibi 'susulan' bir tarafı olacak. Kimseyi üzmek istemiyorum ama biz de normal karı kocayız. Herkes hakkında atıp tutmak ne kolay değil mi?" dedi.

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

"BÖYLE ÇİRKİN VE ASILSIZ BİR HABER..."

Nur Bilen Yavuzer ise kocası hakkındaki bu iddiaya "Tanımadığınız aileler hakkında böyle çirkin ve asılsız bir haber yapmak inanın buna değmez" dedi.

İşte ikilinin yaptıkları yorumlar;

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Sosyal Medya, Rachel Araz, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    bizde bu haberi bekliyorduk 19 1 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    bunlar zengin. yaşayacak şey kalmayınca vurduruyorlar 14 2 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    ateş olmayan yerden duman çıkmaz 7 6 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    Allah rahmet eylesin 4 1 Yanıtla
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