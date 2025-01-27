Rachel Araz'ın kocasıyla Nur Bilen Yavuzer'in kocasının yıllardır birliktelik yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Olayın yankıları sürerken bu iki isim yapılan paylaşımın altına yaptıkları yorumla iddialara cevap verdi.
Rachel Araz açıklamasında "Mutlu aile tablosu görmeye tahammülünüz yok, illaki bir sorun olacak, illaki bu mutlu hayatın bir bedeli, filmlerdeki gibi 'susulan' bir tarafı olacak. Kimseyi üzmek istemiyorum ama biz de normal karı kocayız. Herkes hakkında atıp tutmak ne kolay değil mi?" dedi.
Nur Bilen Yavuzer ise kocası hakkındaki bu iddiaya "Tanımadığınız aileler hakkında böyle çirkin ve asılsız bir haber yapmak inanın buna değmez" dedi.
İşte ikilinin yaptıkları yorumlar;
Son Dakika › Magazin › Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)