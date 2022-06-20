Kolpaçino Sabri Hollywood Yolcusu

Şafak Sezer'in Kolpaçino film serisinde Sabri karakterine hayat veren Aydemir Akbaş, önümüzdeki günlerde kendi yazıp yönettiği Sünnet Çocuğu adlı filmin vizyona girmesini beklerken büyük bir projeye imza attı.

Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; Türk Sineması'nda 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol alan, 8 filmin yönetmenliğini yapıp, 30 tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı beklediği ve 'hayatımın rolü' dediği teklifi önceki gün aldı. 'Galaxy Movie'nin temmuz ayında çekimlerine başlayacağı 3 seri film için yetkililerle el sıkışan Akbaş, 'Fransızca konuşan Alzheimer hastası, tekerlekli sandalyeye mahkum bir İstanbul beyefendisini' canlandıracağım. Hayatımın rolü olacak" dedi. Galatasaray Lisesi mezunu olan Aydemir Akbaş iyi derecede Fransızca ve İtalyanca bildiğini hatırlatarak "Bu rolü benden daha iyi kimse oynayamazdı, Hollywood'da fark yaratacağım" diye ekledi. Öte yandan usta oyuncunun 'manevi oğlum' dediği oyuncu Özgür Aksoy'un da yine kendisine eşlik edeceğini dile getirdi.