Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim - Son Dakika
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Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim

28.05.2022 16:02

Isparta'da sahneye çıkacak olan Melek Mosso konseri "ahlaki" gerekçelerle iptal edilmişti. Mosso yerine sahne alacak olan Seda Sayan, eleştiriler sonrası konuştu. Belediye'nin Mosso'nun bir sahnesinde yaptığı parmak hareketi nedeniyle konseri iptal ettiğini belirten Sayan, "Sahne alacağım menajerimden öğrendim, Melek inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmaz" ifadelerini kullandı..

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran tarihinde sahne alacak Melek Mosso'nun konseri bazı çevrelerin baskıları sonucu iptal edilmişti. Mosso'nun yerine Seda Sayan'ın sahne alacağı öğrenildi. Gelen tepkilerin ardından sosyal medyada gündem olan Seda Sayan sessizliğini bozdu.

"MELEK'İN HAREKETİNDEN DOLAYI KONSER İPTAL EDİLDİ"

Eleştirilerin ardından 2. Sayfa programına açıklama yapan Seda Sayan, "Sanatçıların konser takvimini menajeri belirler. Ben haftanın beş günü zaten full çalıştığım için bazen havaalanında öğreniyorum konser yeri ve bilgilerini. menajerim Osman Yuvacı anlaşmayı yapmış Melek kardeşimle ilgili araştırmayı yaptığımda Melek'in sanatına ya da kadınlığına değil bir konserinde kadınlar ile ilgili konuşurken yaptığı parmak işaretinden dolayı Isparta Belediyesi'nin tepki gösterdiğini öğrendim. Melek adına merak edip o hareketi videodan izledim. Bir talihsizlik olduğunu düşünüyorum inşallah bir daha böyle bir eylemde bulunmamasını dilerim" dedi.

Melek Mosso'nun yerine konser verecek olan Seda Sayan konuştu: Sahne alacağımı menajerimden öğrendim
Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine Seda Sayan sahne alacak
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Son Dakika Magazin Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim - Son Dakika


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16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
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SON DAKİKA: Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim - Son Dakika
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