Konserin iptal edilmesi istendi! Hande Yener geri adım atmadı, 50 bin kişiye şarkı söyledi - Son Dakika
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Konserin iptal edilmesi istendi! Hande Yener geri adım atmadı, 50 bin kişiye şarkı söyledi

09.05.2022 08:49
Konserin iptal edilmesi istendi! Hande Yener geri adım atmadı, 50 bin kişiye şarkı söyledi

Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkmaması istenen Hande Yener geri adım atmadı. 49 yaşındaki popçu, dün yaklaşık 50 bin kişiye karşı sevilen şarkılarını söyledi.

Batman Petrolspor, 26 yıl aradan sonra 3. Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırdı. Şampiyonluk kutlamalarında popçu Hande Yener sahne aldı. 50 bine yakın kişinin katıldığı kutlamada Yener en sevilen şarkılarıyla Batmanlıları coşturdu.

BATMAN İL BAŞKANLARI KONSERİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTEDİ

TFF 3. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak 2. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'un başarısını kutlamak için Hande Yener'in Batman'da konser vermesine Hüdapar, Saadet ve Yeniden Refah partilerinin Batman il başkanlıkları karşı çıkmış, konserin iptal edilmesini istemişlerdi.

Hüdapar Batman İl Başkanı Davut Şahin, "Maalesef Petrolspor'un başarısını kutlayalım derken Batman'a bir kadın şarkıcı getirilmeye çalışılıyor. Getirilmek istenen kadın şarkıcı; inancımıza, örfümüze, geleneğimize, milli düşüncemize kesinlikle yabancı ve tamamen ifsada dönük bir yapıda olduğu; nerede sahneye çıkmışsa oranın tamamen ifsada büründüğü bir profildir" demişti.

Konserin iptal edilmesi istendi! Hande Yener geri adım atmadı, 50 bin kişiye şarkı söyledi
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Son Dakika Magazin Konserin iptal edilmesi istendi! Hande Yener geri adım atmadı, 50 bin kişiye şarkı söyledi - Son Dakika


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