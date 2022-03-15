Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı

15.03.2022 12:05
Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı

Bilecik'te sahnelenen Korkudan Korkmak adlı tek kişilik kara mizah gösterisine ilgi yetersiz olunca koltukların büyük bölümü boş kaldı.

Bilecik'te sahnelenen Korkudan Korkmak adlı tek kişilik kara mizah gösterisine ilgi yetersiz olunca koltukların büyük bölümü boş kaldı.

Bilecik Belediyesi kentte kültür sanat etkinliği düzenlemek isteyen özel girişimcilere mekan ve iletişim destekçisi olmaya devam ediyor. Böylece birbirinden yetenekli oyuncu ve müzisyenler de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecikliler ile buluşuyor. Oyuncu Utku Özçalcı'nın Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi sahnelediği Korkudan Korkmak adlı tek kişilik kara mizah gösterisine ilgi olmadı. Aziz Nesin'in ölümsüz eserlerinden derlenen oyun, Bilecikli sanatseverler tarafından ilgi gösterilmezken, koltukların büyük bölümü boş kaldı.

Gösteriye Bilecik Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu eşi Güler Tüfekçioğlu, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'de izledi. - BİLECİK

Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı
Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı
Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı
Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı

YORUMLAR
500

Şeyh Edebali, oyunlar, Bilecik, Kongre, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Cansever'den gündem olacak özel hayat açıklaması: Bilmeden evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
11:53 Yetenek avcısı Türk futbolcuları izledi ve raporunu yazdı: Genç oyunculara Fransa yolu göründü
11:49 Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:30 Dolar yeni güne yükselişle başladı, 14,80'den işlem görüyor
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
11:25 Erdoğan'ın "giderlerse gitsinler"inden sonra, Bahçeli'den "Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın!" Hedefte doktorlar var!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 12:11:41. #1.11#
SON DAKİKA: Korkudan Korkmak adlı tek kişilik gösteride salon dolmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement