Koronavirüse yakalanan Ece Üner: Kendime beddua etmeyecektim

Omicron varyantı nedeniyle koronavirüse vakaları da hızla artmaya başladı. Haber spikerliği görevini bırakarak gündüz kuşağında program sunmaya başlayan Ece Üner de koronavirüse yakalandı.

"ECE ÜNER ÇOK CAHİL, KEŞKE ÖLSE"

Ece Üner, 3 yıl önce konuk olduğu Aslı Şafak'ın programında söylediği "Psikolojide bir kural varmış; 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa ve birisi meseleyi uzatıyorsa o seninle ilgili bir problem değildir. O, onunla ilgili problemmiş. Bunu anladığın andan itibaren zaten aydınlanıyorsun. Vay bana nasıl söylenir, vay beni sevmiyor mu, beni aşağılıyor mu, beni aldatıyor mu… Sen değilsin kardeş mesele. Egonu öldür. Ego zaten çok büyük bir düşman" sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Kendisini eleştirenlere cevap veren Üner ise "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" paylaşımı yaparak, yorumlara göndermeli bir cevap vermişti.

"SON BEDDUAYI ETMEYECEKTİM, TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

Bu paylaşımıyla gündemde olan Üner, koronavirüse yakalandı. Twitter hesabından paylaşım yapan sunucu, "O son bedduayı etmeyecektim kendime. Kovid testim pozitif çıktı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş. Tüm geçmiş olsun dileklerine çok teşekkür ederim" dedi.