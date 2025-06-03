Kozan\'da Sefo Konseri ile Kurtuluş Coşkusu

Adana'nın Kozan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümünde gençler Sefo konseriyle coşku dolu anlar yaşadı.

Kozan Belediyesi'nce düzenlenen kurtuluş etkinlikleri, Sefo konseriyle son buldu. İsmet Atlı Stadyumu'nda gerçekleşen konsere yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, amcası Prof. Dr. Hanifi Atlı'nın vefatı nedeniyle etkinliğe katılamazken, Başkan Yardımcıları Alev Ataş ve Özgür Çoban, sahneye çıkarak gençler adına Başkan Atlı'ya teşekkür etti. Konser, mehteran takımı gösterisiyle başladı. Ardından sahne alan Sefo, sevilen şarkılarını binlerce gençle birlikte seslendirdi. Dans ve ateş şovlarının eşlik ettiği performans büyük beğeni topladı.

Etkinlik, Kozan Belediyesi'nce organize edilen havai fişek gösterisiyle sona erdi. - ADANA